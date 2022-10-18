Стало известно, где появится станция «Сормовская»

Специалисты отметили, что у первых двух вариантов существует много недостатков. Пришлось бы на три года сужать главную магистраль района, в центре Сормова неминуемо возникли бы километровые пробки.

Кроме того, пришлось бы существенно перестраивать трамвайное движение и увеличить срок работ из-за выноса коммуникаций.







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Фото: telegram-канал Метро НН