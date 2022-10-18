18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Стало известно, где появится станция «Сормовская»

Поделиться:

Эксперты и проектировщики определили расположение станции метро «Сормовская». Специалисты выбирали из трех вариантов. Остановились на улице Станционной. Это в шести минутах ходьбы от центра Сормова. За его преимущества проголосовали как эксперты, так и жители.

 

Специалисты отметили, что у первых двух вариантов существует много недостатков. Пришлось бы на три года сужать главную магистраль района, в центре Сормова неминуемо возникли бы километровые пробки.

Кроме того, пришлось бы существенно перестраивать трамвайное движение и увеличить срок работ из-за выноса коммуникаций.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал Метро НН

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: