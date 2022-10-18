Стало известно, где появится станция «Сормовская»

Эксперты и проектировщики определили расположение станции метро «Сормовская». Специалисты выбирали из трех вариантов. Остановились на улице Станционной. Это в шести минутах ходьбы от центра Сормова. За его преимущества проголосовали как эксперты, так и жители.
Специалисты отметили, что у первых двух вариантов существует много недостатков. Пришлось бы на три года сужать главную магистраль района, в центре Сормова неминуемо возникли бы километровые пробки.
Кроме того, пришлось бы существенно перестраивать трамвайное движение и увеличить срок работ из-за выноса коммуникаций.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: telegram-канал Метро НН
Комментарии (0)