«Бездомность никогда не может быть выбором человека»

В антирейтинге по риску остаться без крыши над головой Нижегородская область заняла 48‑е место из 85.
Речь об исследовании, которое благотворительная организация «Ночлежка» провела вместе с проектом «Если быть точным». Специалисты проанализировали 15 факторов, влияющих на бездомность. Например, бедность, безработица, высокая стоимость жилья, большая доля просроченных кредитов, острая проблема аварийности жилья и алкоголизма.
На первом месте – Якутия (8,94 балла из 10 возможных), за ней – Тыва (8,78 баллов). Меньше всего шансов стать бездомным, согласно исследованию, у жителей Чечни (1,06 балла), Кабардино‑Балкарии и Дагестана (там крепче и шире семейные связи, мало приезжих и заключенных). Санкт‑Петербург (41‑е место) и Москва (43‑е) разместились, как и наш регион, в середине списка. Крупные города реже оказываются на полюсах рейтинга. Факторы риска в них обычно чем‑то компенсируются. Например, большое количество мигрантов и одиноких людей – низким уровнем официальной бедности и безработицы.
Карина Гаринова
руководитель проекта по распространению опыта «Ночлежки»
Мы посещали Нижний в 2024 году. Знакомились с местными организациями, помогающими бездомным. В городе один государственный приют – центр социально‑трудовой реабилитации примерно на 60 мест. Часть мест рассчитана на маломобильных людей, которых затем направят в интернаты, часть – на людей, которым нужен ночлег. Есть несколько религиозных организаций (католический приход, православное движение), которые всеми силами стараются закрывать гуманитарные задачи: еда, душ, восстановление документов. Но, к сожалению, ресурса на системное сопровождение у них очень мало, не говоря о полноценном сборе и анализе данных. Нам показалось, что городу очень не хватает понимания, что считать результатом помощи. Для нас это реальный уход человека с улицы, а не только учет оказанных услуг. При этом в Нижнем, как и во многих крупных городах, активно действуют трудовые дома: они эксплуатируют часть людей, которые могли бы получить помощь в порядочных организациях и получить шанс выбраться с улицы. Как нам показалось, эта проблема городом пока не признана системной.
Стереотипный образ бездомного – это человек на улице. Но «без крыши над головой» – самая экстремальная, заметная и самая малочисленная форма. Большинство людей «за гранью» оказываются в приютах и центрах, живут в небезопасных условиях, занимают нежилые помещения. К бездомности приводит череда неблагоприятных факторов при отсутствии «страховочных сетей» (семья, друзья, надежное здоровье, программы господдержки и т. п.). Глобальные процессы (включая экономические кризисы и эпидемии) в первую очередь «бьют» по тем, у кого меньше ресурса. При этом в «Ночлежке» отмечают, что отношение к бесприютным согражданам в обществе медленно меняется в лучшую сторону. В ковид, например, люди осознали хрупкость своей стабильности и стали эмпатичнее. При этом желание «сохранить лицо» и не признать свое трудное положение мешает человеку вовремя обратиться за помощью (это показало недавнее исследование группы прикладных антропологов «Артель» для «Ночлежки»).
Карина Гаринова
руководитель проекта по распространению опыта «Ночлежки»
Мы убеждены, что бездомность никогда не может быть выбором человека, даже «неосознанным». То, что можно ошибочно принять за выбор (отказ от помощи, например), чаще говорит либо о том, что помощь неподходящая, либо о рациональной защитной реакции. Обращение в НКО или госучреждение переводит ситуацию из «пока никто не знает» в «знают все», и это реальная социальная цена. Нам хочется чувствовать контроль, от этого наш мозг придумывает успокоительную формулу: раз с человеком случилась беда, он ее заслужил. Может быть, он сам сделал такой выбор. А я такой выбор не делаю и, конечно, не заслуживаю плохого – значит, со мной этого не случится. Бездомность далеко не всегда начинается с экстремальной, уличной формы. Много людей годами живут в скрытых формах бездомности или на грани. В этом смысле считать себя неуязвимыми действительно не стоит.
Фото: Анна Кульминская
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