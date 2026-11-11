руководитель проекта по распространению опыта «Ночлежки»

Мы убеждены, что бездомность никогда не может быть выбором человека, даже «неосознанным». То, что можно ошибочно принять за выбор (отказ от помощи, например), чаще говорит либо о том, что помощь неподходящая, либо о рациональной защитной реакции. Обращение в НКО или госучреждение переводит ситуацию из «пока никто не знает» в «знают все», и это реальная социальная цена. Нам хочется чувствовать контроль, от этого наш мозг придумывает успокоительную формулу: раз с человеком случилась беда, он ее заслужил. Может быть, он сам сделал такой выбор. А я такой выбор не делаю и, конечно, не заслуживаю плохого – значит, со мной этого не случится. Бездомность далеко не всегда начинается с экстремальной, уличной формы. Много людей годами живут в скрытых формах бездомности или на грани. В этом смысле считать себя неуязвимыми действительно не стоит.