«Городские экспедиции» запускают курс о феноменах и истории искусства (среди лекторов Ваца, Сабина Мельник, Антон Марцев!)

куратор проекта «Смотрители»

В нашем сообществе, во многом построенном на обсуждениях, мы хотим практиковать и развивать навык формирования мысли и умения говорить. Мы хотим, чтобы было много разговоров и практики языка, самостоятельного выражения мысли. Я действительно боюсь, что люди начнут делегировать искусственному интеллекту слишком много своих задач и разучатся выражать собственные мысли, желания, потребности, выражать себя. Сначала мы разучимся говорить, что нам нравится и что не нравится в искусстве и кино, потому что нам вообще не до искусства, выжить бы. А потом мы разучимся говорить, что нам нравится и что нам не нравится в тех же самых вопросах безопасности.