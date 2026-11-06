«Городские экспедиции» запускают курс о феноменах и истории искусства (среди лекторов Ваца, Сабина Мельник, Антон Марцев!)

В проекте «Смотрители» искусство планируют «изучать медленно и глубоко, обсуждая услышанное».
Есть два потока, которые можно посещать одновременно. Постоянный, как шутят авторы, сделали для тревожников – лекции идут по порядку, начиная с Древнего мира, а читает их искусствовед НГХМ Наталья Свирина в Блиновском пассаже. На занятиях будут разбирать произведения искусства и историю их создания. Первый блок продлится до конца января и охватит период от палеолита до Древнего Востока (регистрация открыта до 10 ноября).
В центре внимания второго потока – крупные феномены современной культуры: занятия проходят каждые две недели по субботам и каждый раз в новых местах, связанных с историей и искусством. Лекторами станут специалисты из индустрии. Например, художница Ваца расскажет, как творческие люди зарабатывают на жизнь. Сабина Мельник, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, разберет внутреннюю кухню музеев и процесс создания крупных выставочных проектов. Краевед и искусствовед Антон Марцев поговорит о том, как найденные артефакты приобретают историческую значимость. А городская исследовательница и автор «Городских экспедиций» Ира Маслова предложит тему формирования понятия «культурное наследие» в разные эпохи.
Ира Маслова
куратор проекта «Смотрители»
В нашем сообществе, во многом построенном на обсуждениях, мы хотим практиковать и развивать навык формирования мысли и умения говорить. Мы хотим, чтобы было много разговоров и практики языка, самостоятельного выражения мысли. Я действительно боюсь, что люди начнут делегировать искусственному интеллекту слишком много своих задач и разучатся выражать собственные мысли, желания, потребности, выражать себя. Сначала мы разучимся говорить, что нам нравится и что не нравится в искусстве и кино, потому что нам вообще не до искусства, выжить бы. А потом мы разучимся говорить, что нам нравится и что нам не нравится в тех же самых вопросах безопасности.
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