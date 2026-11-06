Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

От дизайнера до специалиста по профилактике детских пропаж

Отряд «Волонтёр» (ищут пропавших людей!) набирает добровольцев со всей Нижегородской области. 

За последние 5 лет в поисково-спасательный отряд пришло почти 7 тысяч заявок о пропавших (из них около 2,2 тысячи – дети). Чаще всего помощь приходит вовремя, и людей находят. Однако, как говорят в отряде, добровольцев на поисках всегда не хватает, а именно от их количества зависит успех операции.

Сейчас в «Волонтёре» 10 тысяч участников. Примерно тысяча из них активно и постоянно помогает «в полях», кто-то выезжает в лес, кто-то ищет в мегаполисе. В регионе действует сеть из 26 филиалов, однако этого недостаточно, чтобы охватить все 4 700 населенных пунктов области.

Катерина Большакова

руководитель пресс‑службы ПСО «Волонтёр»

Помощь волонтёров нужна по всей Нижегородской области, но особенно важны люди в Дзержинске, Балахне, Кстове и Нижнем Новгороде – здесь проходит больше всего поисков. Вместе с тем не менее ценно участие жителей отдаленных районов, таких как Урень, Ветлуга, Вад, Заволжье, Городец и Арзамас: там наши добровольцы есть, но порой их недостаточно, чтобы оперативно собрать группу на выезд. Чем больше людей в отряде, тем быстрее мы можем отреагировать. Ведь каждый волонтёр – это не просто дополнительный человек в команде. Это еще одни глаза, которые могут заметить важную деталь, руки, которые помогают в поиске, и ноги, которые проходят километры, чтобы вернуть человека домой. Особых требований нет: мы ждем людей старше 18 лет, с большим желанием помогать.

В ПСО «Волонтёр» также нужны помощники для организации поисковых мероприятий:

  • Координаторы поисков – организуют работу на выездах, распределяют задачи, взаимодействуют с родственниками и службами.
  • Информационные координаторы – собирают и проверяют информацию, помогают координировать поиск дистанционно.
  • Специалисты по профилактике детских пропаж – проводят занятия и беседы с детьми и родителями. Это направление особенно важно: здесь нужны люди, умеющие находить контакт с детьми и не боящиеся публичных выступлений.
  • Пресс‑служба – авторы, дизайнеры, видеомонтажеры, фотографы и корректоры, которые помогают рассказывать о работе отряда.
  • Новичковое направление – добровольцы, которые общаются с людьми, желающими присоединиться к отряду, отвечают на вопросы и помогают новичкам включиться в работу. Здесь важны коммуникабельность и готовность уделять время звонкам.
  • Поисковые группы – добровольцы, которые участвуют в поисках на местности и в небе с помощью БПЛА.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: