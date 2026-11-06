От дизайнера до специалиста по профилактике детских пропаж

Катерина Большакова

руководитель пресс‑службы ПСО «Волонтёр»

Помощь волонтёров нужна по всей Нижегородской области, но особенно важны люди в Дзержинске, Балахне, Кстове и Нижнем Новгороде – здесь проходит больше всего поисков. Вместе с тем не менее ценно участие жителей отдаленных районов, таких как Урень, Ветлуга, Вад, Заволжье, Городец и Арзамас: там наши добровольцы есть, но порой их недостаточно, чтобы оперативно собрать группу на выезд. Чем больше людей в отряде, тем быстрее мы можем отреагировать. Ведь каждый волонтёр – это не просто дополнительный человек в команде. Это еще одни глаза, которые могут заметить важную деталь, руки, которые помогают в поиске, и ноги, которые проходят километры, чтобы вернуть человека домой. Особых требований нет: мы ждем людей старше 18 лет, с большим желанием помогать.