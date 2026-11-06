От дизайнера до специалиста по профилактике детских пропаж

Отряд «Волонтёр» (ищут пропавших людей!) набирает добровольцев со всей Нижегородской области.
За последние 5 лет в поисково-спасательный отряд пришло почти 7 тысяч заявок о пропавших (из них около 2,2 тысячи – дети). Чаще всего помощь приходит вовремя, и людей находят. Однако, как говорят в отряде, добровольцев на поисках всегда не хватает, а именно от их количества зависит успех операции.
Сейчас в «Волонтёре» 10 тысяч участников. Примерно тысяча из них активно и постоянно помогает «в полях», кто-то выезжает в лес, кто-то ищет в мегаполисе. В регионе действует сеть из 26 филиалов, однако этого недостаточно, чтобы охватить все 4 700 населенных пунктов области.
руководитель пресс‑службы ПСО «Волонтёр»
Помощь волонтёров нужна по всей Нижегородской области, но особенно важны люди в Дзержинске, Балахне, Кстове и Нижнем Новгороде – здесь проходит больше всего поисков. Вместе с тем не менее ценно участие жителей отдаленных районов, таких как Урень, Ветлуга, Вад, Заволжье, Городец и Арзамас: там наши добровольцы есть, но порой их недостаточно, чтобы оперативно собрать группу на выезд. Чем больше людей в отряде, тем быстрее мы можем отреагировать. Ведь каждый волонтёр – это не просто дополнительный человек в команде. Это еще одни глаза, которые могут заметить важную деталь, руки, которые помогают в поиске, и ноги, которые проходят километры, чтобы вернуть человека домой. Особых требований нет: мы ждем людей старше 18 лет, с большим желанием помогать.
В ПСО «Волонтёр» также нужны помощники для организации поисковых мероприятий:
- Координаторы поисков – организуют работу на выездах, распределяют задачи, взаимодействуют с родственниками и службами.
- Информационные координаторы – собирают и проверяют информацию, помогают координировать поиск дистанционно.
- Специалисты по профилактике детских пропаж – проводят занятия и беседы с детьми и родителями. Это направление особенно важно: здесь нужны люди, умеющие находить контакт с детьми и не боящиеся публичных выступлений.
- Пресс‑служба – авторы, дизайнеры, видеомонтажеры, фотографы и корректоры, которые помогают рассказывать о работе отряда.
- Новичковое направление – добровольцы, которые общаются с людьми, желающими присоединиться к отряду, отвечают на вопросы и помогают новичкам включиться в работу. Здесь важны коммуникабельность и готовность уделять время звонкам.
- Поисковые группы – добровольцы, которые участвуют в поисках на местности и в небе с помощью БПЛА.
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