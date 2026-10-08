«Мы их забрали по объявлению о продаже свинины...»

берейтор, реабилитолог

Однажды весной мы возвращались на конюшню и вдруг подумали: а почему бы нам не обзавестись поросятами? Долго эта идея не откладывалась – буквально через полчаса в багажнике нашей машины уже ехали два маленьких пятачка. Которых мы забрали по объявлению о продаже свинины...

Самая запоминающаяся история с ними произошла, когда Леди и Гага сбежали из своей левады. Девочки решили, что им очень надо погулять, и отправились исследовать окрестности. В итоге мы около 40 минут пытались их поймать. Причем свинки воспринимали происходящее исключительно как веселую игру: носились по территории, визжали от удовольствия и всячески убегали от нас. Чем активнее мы пытались их догнать, тем веселее им, кажется, становилось.