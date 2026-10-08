«Мы их забрали по объявлению о продаже свинины...»

Знакомьтесь, Леди и Гага – умные и крайне наблюдательные свинки из реабилитационного центра «Кантри» (которые обожают «кошмарить лошадей»!).
В приюте помимо внушительного конного населения есть козы и даже верблюдица Манго – всего около 50 подопечных. Одних спасли с бойни, других – от равнодушия и голода, третьих – от чрезмерной нагрузки.
В их новой жизни – полноценный рацион с лакомствами, «фитнес», массаж и задушевные разговоры. А «девочки» (именно так сотрудники центра обращаются к двум свинкам) живут в «Кантри» с 2021 года.
Валерия Османова
берейтор, реабилитолог
Однажды весной мы возвращались на конюшню и вдруг подумали: а почему бы нам не обзавестись поросятами? Долго эта идея не откладывалась – буквально через полчаса в багажнике нашей машины уже ехали два маленьких пятачка. Которых мы забрали по объявлению о продаже свинины...
Самая запоминающаяся история с ними произошла, когда Леди и Гага сбежали из своей левады. Девочки решили, что им очень надо погулять, и отправились исследовать окрестности. В итоге мы около 40 минут пытались их поймать. Причем свинки воспринимали происходящее исключительно как веселую игру: носились по территории, визжали от удовольствия и всячески убегали от нас. Чем активнее мы пытались их догнать, тем веселее им, кажется, становилось.
Леди и Гага – обычные «домашние» свинки, без породы. Имена они получили сразу, быстро освоились и поняли, что внимание людей – это прекрасно, особенно когда их гладят, чешут и приносят что-нибудь пожевать (цитрусовые и капуста за съедобное не считаются). Любимое занятие – наблюдать за непонятной активностью людей и животных (только никаких громких звуков, пожалуйста).
В приюте подтверждают, что свиньи действительно обладают высоким интеллектом. Например, они ориентируются в распорядке дня и запоминают время завтрака, обеда и ужина. Знают, где находится их домик, где можно отдыхать и где ждет еда. А вот обвинение в нечистоплотности – абсолютная клевета. Несмотря на любовь к грязевым ваннам, Леди и Гага крайне аккуратны и, более того, педантичны.
Валерия Османова
берейтор, реабилитолог
У девочек все очень организованно: еда – отдельно, туалет – отдельно, а спят они в другом месте. Более того, свои лежанки они обустраивают самостоятельно и даже делают себе своеобразные «постельки». Наблюдая за ними каждый день, понимаешь, насколько они сообразительные и хорошо умеют выстраивать собственный быт. Также мы регулярно выгуливаем их по территории, и для них это настоящее приключение – ведь вокруг столько всего интересного! Особенно им нравится заходить в левады к лошадям и немного их «кошмарить». Лошади к такому соседству уже привыкли, но свинки все равно каждый раз находят способ внести немного хаоса в их спокойную жизнь.
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