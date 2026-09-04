Узнали о тайной жизни роботов-доставщиков «Яндекса» (и первыми заглянули к ним «домой»!).
После тяжелого рабочего дня (доставляют заказы в Сормовском, Канавинском и Московском районах) роверы отдыхают в специальном парке. Здесь их моют, заряжают батареи, проводят техосмотр сенсоров и механизмов, а еще готовят к зимнему сезону: «Меняют резину с летней на зимнюю – у нее более агрессивный рисунок для лучшего сцепления. За счет этого у робота повышается проходимость и маневренность».
Рободоставку в Нижнем запустили в мае: заказы возят из пяти дарксторов в окрестностях улиц Василия Иванова и Культуры, на Волжской набережной, Мещерском бульваре и улице Страж Революции. Сейчас флот роверов во всех городах присутствия проекта превысил 1000 единиц, к концу года их будет уже 5 тыс. В Нижнем работают роверы последнего, четвертого поколения, с более мощной батареей, улучшенными подвеской и лидаром («глаза» робота).
Большая часть доставок проходит штатно – робот передвигается по городу автономно, используя комплекс датчиков. Эту информацию в режиме реального времени обрабатывает нейросеть – она отвечает за траекторию движения, выстраивает безопасный и наиболее оптимальный маршрут. В редких внештатных ситуациях к роботу подключается оператор – например, если на своем пути он неожиданно встречает перекопанный участок, которого не было накануне. Если робот не может объехать препятствие, он отправляет сигнал оператору, а тот подключается и при необходимости может на короткое время взять управление на себя, а затем вернуть его обр
Фото: Анастасия Волкова
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