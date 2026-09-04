Пресс-служба компании

Большая часть доставок проходит штатно – робот передвигается по городу автономно, используя комплекс датчиков. Эту информацию в режиме реального времени обрабатывает нейросеть – она отвечает за траекторию движения, выстраивает безопасный и наиболее оптимальный маршрут. В редких внештатных ситуациях к роботу подключается оператор – например, если на своем пути он неожиданно встречает перекопанный участок, которого не было накануне. Если робот не может объехать препятствие, он отправляет сигнал оператору, а тот подключается и при необходимости может на короткое время взять управление на себя, а затем вернуть его обр