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«Большая часть доставок проходит штатно»

Узнали о тайной жизни роботов-доставщиков «Яндекса» (и первыми заглянули к ним «домой»!). 

После тяжелого рабочего дня (доставляют заказы в Сормовском, Канавинском и Московском районах) роверы отдыхают в специальном парке. Здесь их моют, заряжают батареи, проводят техосмотр сенсоров и механизмов, а еще готовят к зимнему сезону: «Меняют резину с летней на зимнюю – у нее более агрессивный рисунок для лучшего сцепления. За счет этого у робота повышается проходимость и маневренность».

Рободоставку в Нижнем запустили в мае: заказы возят из пяти дарксторов в окрестностях улиц Василия Иванова и Культуры, на Волжской набережной, Мещерском бульваре и улице Страж Революции. Сейчас флот роверов во всех городах присутствия проекта превысил 1000 единиц, к концу года их будет уже 5 тыс. В Нижнем работают роверы последнего, четвертого поколения, с более мощной батареей, улучшенными подвеской и лидаром («глаза» робота).

Пресс-служба компании

Большая часть доставок проходит штатно – робот передвигается по городу автономно, используя комплекс датчиков. Эту информацию в режиме реального времени обрабатывает нейросеть – она отвечает за траекторию движения, выстраивает безопасный и наиболее оптимальный маршрут. В редких внештатных ситуациях к роботу подключается оператор – например, если на своем пути он неожиданно встречает перекопанный участок, которого не было накануне. Если робот не может объехать препятствие, он отправляет сигнал оператору, а тот подключается и при необходимости может на короткое время взять управление на себя, а затем вернуть его обр

Фото: Анастасия Волкова

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