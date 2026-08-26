Проект дня: сообщество «Скетч-встречи НН»

Команда сообщества «Скетч-встречи НН»

Летом рисуем городские виды и достопримечательности. Остальную часть года, когда на улице рисовать холодно, устраиваем встречи в музеях, кофейнях, библиотеках, открытых коворкингах или на фуд-кортах торговых центров. Иногда нас специально приглашают в интересные места и на мероприятия. Например, мы рисовали в Театре оперы и балета, действующей пожарной части, книжном магазине, Ботаническом саду. Люди на рисующих реагируют с любопытством. Обычно стараются не мешать, осторожно заглядывают в блокноты со спины. Часто высказывают восхищение. В этом прелесть рисования большой компанией: нет страха, что к тебе подойдут какие-то неприятные личности, либо будут сильно мешать и отвлекать. Иногда оказывается, что прохожие тоже рисуют, интересуются, как к нам можно присоединиться. Так порой завязываются новые интересные знакомства. Иногда кто-то говорит: «Я бы так не смог», а мы улыбаемся: «Смогли бы, просто начните»!