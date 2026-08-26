Проект дня: сообщество «Скетч-встречи НН»

Часть международного комьюнити Urban Sketchers, художники которого уже 10 (!) лет фиксируют «мгновения жизни» Нижнего.
В сообществе есть как профессиональные художники, так и те, для кого городские зарисовки – хобби, удовольствие и стиль жизни. Встречаются раз в две недели по выходным, обычно компанией из 15-40 человек. Скетч – не просто быстрый рисунок и не подготовительный этап к «настоящей» картине. Это способ сохранить то, что «зацепило» здесь и сейчас. Иногда рисунки становятся открытками, могут использоваться для оформления календарей, шопперов. Периодически скетчеры проводят выставки, причем показывают не только отдельные работы, но и блокноты целиком.
А началось всё в 2016 году, когда художники-любители Лена Лисина и Люба Зайцева, едва познакомившись, отправились рисовать город с натуры. В следующий раз к ним присоединилась Даша Сорокоумова. И это стало началом регулярных встреч, на которые приходило все больше людей. Год спустя основательницы подали заявку на присоединение к мировому скетч-сообществу городских художников Urban Sketchers, и вскоре «Скетч-встречи НН» стали его официальным региональным подразделением.
Летом рисуем городские виды и достопримечательности. Остальную часть года, когда на улице рисовать холодно, устраиваем встречи в музеях, кофейнях, библиотеках, открытых коворкингах или на фуд-кортах торговых центров. Иногда нас специально приглашают в интересные места и на мероприятия. Например, мы рисовали в Театре оперы и балета, действующей пожарной части, книжном магазине, Ботаническом саду. Люди на рисующих реагируют с любопытством. Обычно стараются не мешать, осторожно заглядывают в блокноты со спины. Часто высказывают восхищение. В этом прелесть рисования большой компанией: нет страха, что к тебе подойдут какие-то неприятные личности, либо будут сильно мешать и отвлекать. Иногда оказывается, что прохожие тоже рисуют, интересуются, как к нам можно присоединиться. Так порой завязываются новые интересные знакомства. Иногда кто-то говорит: «Я бы так не смог», а мы улыбаемся: «Смогли бы, просто начните»!
Скетч-встречи бесплатны. Ни материалы, ни опыт, ни техника рисования художника не имеют значения. Возрастных ограничений нет. Желание рисовать – все, что необходимо, чтобы присоединиться. Участники самостоятельно находят интересную натуру и расходятся по локации. Кто-то рисует архитектуру, кто-то людей, кто-то кофе с пирожным, отдельные детали или целый городской пейзаж, а потом собираются все вместе, чтобы посмотреть, кто что интересного увидел и зарисовал, и сделать фото.
Когда рисовали в Театре оперы и балета, получилось расположиться прямо в зрительном зале. Мы сидели в полумраке, цвета красок и карандашей невозможно было толком разобрать, а на сцене шла репетиция «Лебединого озера» и играла музыка. Это было до мурашек! Еще запомнилась одна из встреч в Техническом музее. Мы рисовали старинные предметы, а сотрудники музея включили нам настоящий граммофон, и мы слушали музыку – получилось очень атмосферно. На археологических раскопках в Вачском районе по приглашению НМЗ мы рисовали прямо на месте раскопок, среди работающих археологов. Сотрудники музея рассказывали нам про находки и методику работы археологов, а мы зарисовывали все происходящее вокруг.
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