«Если человек не знает своих родных до седьмого колена, то он сирота»

Мы планируем сделать генеалогию доступной для всех нижегородцев. Самое главное в поиске предков – желание и упорство. Для самого начала действительно достаточно знать, как звали бабушек и дедушек, когда и где они жили. Их при возможности можно расспросить о родителях, бабушках и дедушках. Или пообщайтесь со всеми близкими и дальними родственниками старшего поколения. Опросу родственников у нас посвящено отдельное занятие. Обязательно узнавайте полные ФИО, менялись ли они с течением жизни и в связи с чем, когда и где человек родился и умер (если его нет в живых), вехи биографии. Также я всегда рекомендую узнавать, чем жил человек: его профессию, увлечения, предрасположенности. Узнавая такие вещи о своих предках, мы больше понимаем себя. Например, у меня, как и у всех моих родственников, предрасположенность к рукоделию и педагогике. Мои бабушка и прабабушка по папе вязали невероятно красивое кружево и вышивали, а по маме у меня очень много педагогов.