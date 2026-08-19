«Если человек не знает своих родных до седьмого колена, то он сирота»

Спросили у нижегородских специалистов по генеалогии, как узнать больше о своих предках.
Алёна Гришина начала исследовать историю своей семьи в 2019 году. В этом деле у нее было преимущество: она знала своих родственников до прабабушек и прадедушек, поскольку в ее семье принято активно общаться (в том числе писать письма от руки и обмениваться фотографиями) даже с дальней родней.
Архивы, ЗАГСы, библиотеки, выписки из метрических книг, выложенные в сеть энтузиастами, многочисленные интервью с предками – успешно пройдя сложный путь по изучению родословной, Алёна решила передавать опыт и знания другим. Вскоре она встретила единомышленника – историка Владиславу Ильчичёву, и в 2020-м они создали школу «Сквозь поколения».
Исследование семейной истории их ученики проходят вместе с опытными генеалогами, историками и краеведами (одни в итоге обнаруживают связь с Валерием Чкаловым, другие – редкое генетическое заболевание). Сейчас география проекта насчитывает более 50 регионов России, есть учащиеся из-за границы.
Алёна Гришина
Мы планируем сделать генеалогию доступной для всех нижегородцев. Самое главное в поиске предков – желание и упорство. Для самого начала действительно достаточно знать, как звали бабушек и дедушек, когда и где они жили. Их при возможности можно расспросить о родителях, бабушках и дедушках. Или пообщайтесь со всеми близкими и дальними родственниками старшего поколения. Опросу родственников у нас посвящено отдельное занятие. Обязательно узнавайте полные ФИО, менялись ли они с течением жизни и в связи с чем, когда и где человек родился и умер (если его нет в живых), вехи биографии. Также я всегда рекомендую узнавать, чем жил человек: его профессию, увлечения, предрасположенности. Узнавая такие вещи о своих предках, мы больше понимаем себя. Например, у меня, как и у всех моих родственников, предрасположенность к рукоделию и педагогике. Мои бабушка и прабабушка по папе вязали невероятно красивое кружево и вышивали, а по маме у меня очень много педагогов.
Важный источник информации – домашний архив: школьные грамоты, семейные реликвии, а также фотоальбомы (раньше снимки чаще всего подписывали). История каждой семьи тесно связана с историей страны, поэтому общий контекст тоже нужно учитывать. Например, имена предков можно найти в хрониках войн, революций и других значительных событий. В семье Алёны, например, есть участник восстания декабристов на Сенатской площади (1825 год). Узнала она об этом, выясняя почему ее пра-пра-пра-прадедушка взял фамилию жены: это был единственный способ для отлученного от церкви из-за участия в бунте обвенчаться с любимой. Еще один ключевой аспект – принадлежность к сословию. От этого зависит глубина родословной: если по крестьянам можно найти информацию примерно до 17 века, то аристократическая ветка будет гораздо длиннее (и «нарисовать» ее проще).
Алёна Гришина
Раньше считалось, что если человек не знает своих родных до седьмого колена, то он сирота. Сейчас нас много таких сирот, но все можно исправить и найти своих предков. Уйдет на это минимум год. Главным фактором успеха является сочетание живых старших родственников, не самой распространенной фамилии и немножко везения. Не во всех храмах, к сожалению, сохранились метрические книги (в них до 1917 года записывали факты рождения, бракосочетания и смерти людей), поэтому иногда бывают сложности с поиском. Эти книги хранятся в основном в региональных архивах. Можно заниматься поисками самостоятельно, а можно нанять профессионала, который справится немного быстрее, но за приличную стоимость. Я рекомендую комбинировать и обращаться к специалистам за какими-то небольшими блоками работы или если нужно поработать в архивах в других регионах. Не лишним будет обратиться к ДНК-генеалогии. Это новое направление поиска, и по нему тоже можно многое узнать и даже, возможно, найти дальних родственников. Такие тесты с расшифровкой сейчас проводит, например, компания «Генотек».
Базовый минимум для тех, кто хочет самостоятельно исследовать свой род выглядит так (важный нюанс: данные на сайтах постоянно обновляются):
- Понять систему поиска поможет книга «История тебя»;
- Найти родственников–участников Великой Отечественной войны можно на двух главных сайтах: обобщенный банк данных «Мемориал» и «Память народа»;
- Информацию о родственниках можно запросить в ЗАГСе через Госуслуги, в том числе (только заказывайте справку, а не копию свидетельства – в последней данных гораздо меньше);
- За общением с другими исследователями (один из которых может оказаться вашим родственником) и сведениями по населенному пункту идем на форумы сайта Всероссийского генеалогического древа и сайта «Фамилио» ;
- Строить же семейное древо лучше всего в специальных программах, например «Древо жизни», или на том же сайте «Фамилио».
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