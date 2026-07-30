НЖКЦ собирает книги для благотворительной распродажи «Щедрый книжный»

Обычно после отбора на маркет попадает около 2,5 тыс. (!) книг: основной фонд приносят частные дарители, а также издательства, среди которых Garage, «Носорог», V-A-C, Ad Marginem, «Альпина», «Гудвин», «Кварц». В НЖКЦ рассказывают, что на один из прошлых маркетов книги по объявлениям в интернете помогал искать молодой человек из другого города: написал на почту с предложением помочь, консультировался и заказывал издания.

Все собранные на «Щедром книжном» средства пойдут на организацию психологической и юридической помощи подопечным фонда – прошлые распродажи позволили оплатить более 2000 консультаций жертв домашнего насилия.