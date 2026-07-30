НЖКЦ собирает книги для благотворительной распродажи «Щедрый книжный»

Все средства пойдут на помощь пострадавшим от домашнего насилия.
На маркет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра до 7 августа можно принести любую книгу в хорошем состоянии, изданную после 2000 года; исключение – редкие и уникальные экземпляры. Пожеланий по темам и жанрам нет. Книги для «Щедрого книжного» собирают в 20 с лишним точках города: от кофеен до «Дома Эвениуса».
Обычно после отбора на маркет попадает около 2,5 тыс. (!) книг: основной фонд приносят частные дарители, а также издательства, среди которых Garage, «Носорог», V-A-C, Ad Marginem, «Альпина», «Гудвин», «Кварц». В НЖКЦ рассказывают, что на один из прошлых маркетов книги по объявлениям в интернете помогал искать молодой человек из другого города: написал на почту с предложением помочь, консультировался и заказывал издания.
Все собранные на «Щедром книжном» средства пойдут на организацию психологической и юридической помощи подопечным фонда – прошлые распродажи позволили оплатить более 2000 консультаций жертв домашнего насилия.
«Щедрый книжный» уже четвертый год объединяет тысячи неравнодушных людей: волонтеров, блогеров, горожан и представителей бизнеса. Более того, маркет помогает знакомить жителей с деятельностью НЖКЦ – помимо продажи книг, мы устраиваем на маркете выставки, квизы, организуем диалог с командой фонда. «Щедрый книжный» собирает людей со схожими ценностями, интересами и искренним желанием помочь.
Когда: 16 августа
Где: FORSELF, Зеленский съезд, 4
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Фото: Екатерина Дементьева, Geometria.ru
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