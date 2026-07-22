«Буфет» – всё!

Заведение открыли в 2002-м, но привычный облик оно получило не сразу. В середине нулевых Владимир Панов и Михаил Маркевич выкупили и перестроили кафе. А вообще все случилось из-за любви к андерграундной музыке: «У вас здесь играет Том Вэйтс, даже в Москве его не услышишь – берем».

Позже в «Буфете» стали устраивать тематические вечеринки, легендарнейшая из которых – «Бомж-пати». Согласно преданиям, придумал ее Паша Штанга после случайной встречи с бездомным. Известный диджей и затейник предложил идею тогдашним арт-директорам Люсе и Юле. Они украсили пространство помятыми бочками и целлофановыми пакетами; ставили максимально актуальную на тот момент музыку, а дресс-код был составлен в духе Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии – фуфайки, олимпийки, рваные спортивки.

Зумерская же часть редакции с теплотой вспоминает, как летними ночами пропадала на вечеринках Untitled Room, которые зачастую устраивали около главного входа, из-за чего порой возникала полемика с местными.

Еще одной отличительной чертой «Буфета» была открытая фонотека, которой заведовал Слава Гусар. Большие стеллажи с пластинками находились в свободном доступе, любой человек мог прийти и поставить свой любимый винил, но в приоритете были, конечно, британские исполнители (всё инязовское образование куратора коллекции).

«Буфет» собирал очень разных людей: кто-то приезжал из столицы за той самой хреновухой и «Молчанием ягнят», которые пробовал еще в студенчестве, кто-то по привычке заходил пропустить стаканчик другой, а кто-то ради особенного флёра богемного Нижнего.

Прощай, дорогой «Буфет»! Спасибо тебе за всё!!

ПС Прямо сейчас в арт-кафе готовят «серию прощальных событий».