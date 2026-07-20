«Ты можешь быть уверен, что не потеряешь собаку, только в одном случае – если у тебя нет собаки»

Дарья Минюшина

основательница «ЧестерАлерт»

Какие меры предпринять, чтобы снизить риск потери питомцев? Во-первых, неважно, где вы гуляете, с кем и как – собака всегда должна быть на поводке. Во-вторых, на собаке должна быть правильно подобранная амуниция: либо анатомическая шлейка (например, «Гудини»), либо ошейник, которые ей по размеру; и в идеале, конечно же, именно поводок, а не рулетка. В-третьих, собака должна быть приучена к городу. Если вы понимаете, что она сильно возбуждается, чего-то боится, не может себя контролировать или на прогулке у нее «бананы в ушах» и она вообще не слушается, нужно обязательно позаниматься с кинологом. В-четвертых, правильно выбирайте место выгула. Не нужно собаку, которая боится громких звуков, тащить в новогоднюю ночь на главную площадь города. В-пятых, на вашей собаке всегда должен быть адресник, даже дома. Для осторожной собаки подойдут большие адресники, которые видны издалека. Чип поможет, если питомец оказался в приюте, службе отлова или ветклинике – там его смогут считать и связаться с вами. GPS-трекеры сейчас то работают, то нет. Чаще всего собаки теряются из-за халатности или неопытности хозяина, который вышеперечисленным пренебрегает. Недостаточная социализация собаки – тоже весомый фактор. Но на самом деле собаку можно потерять совершенно неожиданным способом. У нас был случай, когда пес сбежал из окна второго этажа многоквартирного дома во время грозы. Вы можете быть уверены, что не потеряете собаку, только в одном случае: если у вас нет собаки.