«Ты можешь быть уверен, что не потеряешь собаку, только в одном случае – если у тебя нет собаки»

Рассказываем, почему пропадают четвероногие друзья и как этого избежать.
Недавно был опубликован отчет о потерянных и найденных питомцах в России. По данным исследователей, в прошлом году в Нижегородской области сбежало 4,2 тыс. домашних собак (10-е место среди регионов). Чаще всего питомцы пропадают в январе: фейерверки и петарды заставляют их паниковать. Как, впрочем, и другие громкие звуки – гром, например.
Среди пород, которых чаще всего приходится искать, – хаски, овчарки и терьеры. В исследовании опровергается распространенное мнение о том, что теряются в основном «непослушные» породы. Пропадают те, «чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания». Ездовые хаски (у них врожденная склонность к побегам и исследовательское поведение) и служебные овчарки требуют повышенной нагрузки и, если ее не хватает, они придумают ее себе и без участия хозяина, сообщается в исследовании.
В Нижнем специальных организаций по розыску домашних животных нет. В Москве с 2021-го действует команда «ЧестерАлерт» (по аналогии с известным добровольческим отрядом «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших людей).
основательница «ЧестерАлерт»
Какие меры предпринять, чтобы снизить риск потери питомцев? Во-первых, неважно, где вы гуляете, с кем и как – собака всегда должна быть на поводке. Во-вторых, на собаке должна быть правильно подобранная амуниция: либо анатомическая шлейка (например, «Гудини»), либо ошейник, которые ей по размеру; и в идеале, конечно же, именно поводок, а не рулетка. В-третьих, собака должна быть приучена к городу. Если вы понимаете, что она сильно возбуждается, чего-то боится, не может себя контролировать или на прогулке у нее «бананы в ушах» и она вообще не слушается, нужно обязательно позаниматься с кинологом. В-четвертых, правильно выбирайте место выгула. Не нужно собаку, которая боится громких звуков, тащить в новогоднюю ночь на главную площадь города. В-пятых, на вашей собаке всегда должен быть адресник, даже дома. Для осторожной собаки подойдут большие адресники, которые видны издалека. Чип поможет, если питомец оказался в приюте, службе отлова или ветклинике – там его смогут считать и связаться с вами. GPS-трекеры сейчас то работают, то нет. Чаще всего собаки теряются из-за халатности или неопытности хозяина, который вышеперечисленным пренебрегает. Недостаточная социализация собаки – тоже весомый фактор. Но на самом деле собаку можно потерять совершенно неожиданным способом. У нас был случай, когда пес сбежал из окна второго этажа многоквартирного дома во время грозы. Вы можете быть уверены, что не потеряете собаку, только в одном случае: если у вас нет собаки.
Дарья не согласна с выводом исследователей относительно пород, которые чаще всего сбегают. По ее мнению, представленный ими список говорит о модных тенденциях: когда-то были популярны хаски, поэтому их статистически больше среди других соплеменников («да и в основном люди держат беспородных собак»). Есть шанс, пусть и небольшой, что собака вернется домой сама. Поэтому, справившись с собственной паникой, первым делом открываем настежь входную дверь подъезда. Также нужно сообщить о пропаже в домовой чат, местные паблики, где размещают различные объявления, и районные чаты собачников. Затем пройтись по привычному маршруту прогулок, опрашивая всех встречающихся на пути людей.
основательница «ЧестерАлерт»
Поиск – это информационное оповещение местных жителей. Создаем объявление о пропаже, печатаем его в цвете и начинаем оклеивать район, расширяясь от места пропажи или последнего сигнала. Тут стоит заручиться поддержкой близких: чем быстрее будет идти процесс, тем скорее вернется собака. Мы всегда создаем чат координации поиска, чтобы была возможность распределить задачи между собой. Плюс к чату всегда присоединяются неравнодушные люди. К городским камерам наблюдения доступ получить трудно, а вот записи с камер различных магазинчиков и салонов можно запросить у владельцев или менеджеров – они могут откликнуться. Когда вы клеите объявления, стоит заходить во все ветклиники и зоомагазины. В полицию можно подать заявление для формальности, но рассчитывать на их помощь не стоит, если у вас нет подозрений, что собаку украли. Животное надо искать непрерывно: нет такого, чтобы «потеряшка» была активна в основном в вечернее и ночное время. Хотя сигналы вам будут поступать преимущественно утром и вечером, когда поток людей интенсивнее.
Фото: «Cострадание-НН»
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