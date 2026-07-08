«Спасатель выезжает на место в среднем в течение 10 минут – это вдвое быстрее норматива скорой»

Узнали о приложении «Спасатель рядом», в котором можно попросить о помощи в критической ситуации (а еще о том, как самому стать спасателем-волонтером!).

В этом году есть уникальная возможность за одни выходные получить аттестат спасателя (в 2027-м, скорее всего, занятий не будет, предупреждают организаторы). Ближайший курс – 1-2 августа, а последний набор – 26-27 сентября. Обучение бесплатное и длится в общей сложности 24 часа, проводят его в Нижнем и районных центрах.