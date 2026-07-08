«Спасатель выезжает на место в среднем в течение 10 минут – это вдвое быстрее норматива скорой»

Узнали о приложении «Спасатель рядом», в котором можно попросить о помощи в критической ситуации (а еще о том, как самому стать спасателем-волонтером!).
В этом году есть уникальная возможность за одни выходные получить аттестат спасателя (в 2027-м, скорее всего, занятий не будет, предупреждают организаторы). Ближайший курс – 1-2 августа, а последний набор – 26-27 сентября. Обучение бесплатное и длится в общей сложности 24 часа, проводят его в Нижнем и районных центрах.
В программе – теория, практика и отработка навыков. Воспроизвести любую экстремальную ситуацию в помещении учебного центра помогают реквизиты: искусственная кровь и «задыхающиеся» манекены. Курсантов учат накладывать повязки и жгуты, останавливать кровотечение, проводить сердечно-легочную реанимацию, безопасно транспортировать пострадавшего, действиям при укусе гадюки и т.д. Каждый шаг при этом будет доведен до автоматизма – в критические моменты мышечная память работает лучше.ё
Тех, кто успешно пройдет аттестацию, интегрируют в систему оперативного реагирования через мобильное приложение «Спасатель рядом». Это часть одноименного федерального проекта, который у нас представляет Поисково-спасательная организация «Волонтёр» (чьи специалисты и ведут курс). В некоммерческом проекте участвуют более 4 тыс. (!) аттестованных спасателей-волонтеров (около 300 из них – нижегородцы).
В прошлом году система приняла 20 тыс. вызовов, в 5 случаях добровольцы провели успешную сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. Важно: вызов добровольца не отменяет звонок в скорую, полицию, МЧС. Однако в среднем службы приезжают через 20 минут, что в критических случаях может быть слишком долго.
руководитель пресс-службы ПСО «Волонтёр»
Система определяет геолокацию и рассылает уведомление всем аттестованным спасателям, которые находятся в радиусе 10-15 км. Первый откликнувшийся спасатель принимает вызов, получает маршрут и данные о типе происшествия. Спасатель выезжает на место в среднем за 10 минут, что вдвое быстрее норматива скорой. На месте спасатель оценивает ситуацию, оказывает первую помощь, при необходимости координирует вызов МЧС или скорой, передает информацию бригаде по прибытии. Добровольный спасатель в системе «Спасатель рядом» оказывает первую помощь в рамках законодательством РФ. Он может: устранить факторы, угрожающие жизни (вывести человека из зоны ДТП), восстановить проходимость дыхательных путей, провести сердечно-легочную реанимацию, в том числе с использованием ручного дефибриллятора, остановить кровотечение и многое другое, что добровольцы изучают на курсе. Спасатель не ставит диагнозы, не назначает лечение, не делает инъекции, не проводит сложные медицинские манипуляции, не заменяет бригаду скорой помощи. Его задача – стабилизировать состояние пострадавшего и «довести» его до приезда профессионалов.
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