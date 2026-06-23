Артемовские луга могут сделать природным парком

директор АНО «Природно-культурный центр Артемовские луга»

Это позволит сохранить реликтовую Волжскую пойму в естественной среде, а не получить новый микрорайон. Мы считаем, что статус возможно получить в течение года, у нас уже есть предложения по дорожной карте, сейчас проводятся различные согласования, например с министерством экологии. «Артемовские луга» с их биоразнообразием – гордость и символ Нижнего Новгорода, как Кремль и Стрелка. И это уникальное место нужно беречь. Сейчас мы видим, что луга замусориваются, свалок становится все больше. Новый статус позволит нам контролировать, финансировать и благоустраивать эту территорию. Будут выделены специальные люди, егеря, которые обеспечат порядок.

Предполагается четкое зонирование: например, участок только для экскурсий, зона рекреации, зона ограниченной хозяйственной деятельности. Такая форма позволяет включить природный комплекс в современную жизнь человека, сохранить баланс для экологии, бизнеса, общества. Есть мнение, что если мы будем развивать экологический туризм, то навредим природе. Однако мы можем просчитать емкость территории и перераспределить потоки людей, контролировать их. Что особенно важно, учитывая, что зеленых зон в Нижнем Новгороде, где можно с комфортом прогуляться, очень не хватает. Единственно, мы переживаем, чтобы та часть, которая сегодня запроектирована в рамках генплана под природный парк, не была переведена из категории земель сельхозназначения в ИЖС.