Артемовские луга могут сделать природным парком

Инициативу команды природно-культурного центра «Артемовские луга» (к ней присоединилась и почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ и лауреат нашего «ТОП50» Татьяна Виноградова) уже поддержали несколько институций, включая Русское географическое общество. Оставить свой голос можно здесь.
Уникальный участок берега Волги между Нижним и Кстово остро нуждается в охране: здесь насчитывают не менее 450 видов растений, обитает 236 видов птиц (78% от всех видов региона!), в том числе взращивают свое потомство лебеди вопреки активности охотников. С птицами соседствуют лисы, лоси, зайцы, бобры, кабаны и русская выхухоль – исчезающий вид. На 30 кв. километрах более полусотни озер и протоков, растут исполинские дубы и сосновые рощицы. Статус природного парка ограничит хозяйственную деятельность и бесконтрольное посещение лугов, что позволит сохранить редкие виды и их места обитания, уверены авторы проекта.
Алексей Гроза
директор АНО «Природно-культурный центр Артемовские луга»
Это позволит сохранить реликтовую Волжскую пойму в естественной среде, а не получить новый микрорайон. Мы считаем, что статус возможно получить в течение года, у нас уже есть предложения по дорожной карте, сейчас проводятся различные согласования, например с министерством экологии. «Артемовские луга» с их биоразнообразием – гордость и символ Нижнего Новгорода, как Кремль и Стрелка. И это уникальное место нужно беречь. Сейчас мы видим, что луга замусориваются, свалок становится все больше. Новый статус позволит нам контролировать, финансировать и благоустраивать эту территорию. Будут выделены специальные люди, егеря, которые обеспечат порядок.
Предполагается четкое зонирование: например, участок только для экскурсий, зона рекреации, зона ограниченной хозяйственной деятельности. Такая форма позволяет включить природный комплекс в современную жизнь человека, сохранить баланс для экологии, бизнеса, общества. Есть мнение, что если мы будем развивать экологический туризм, то навредим природе. Однако мы можем просчитать емкость территории и перераспределить потоки людей, контролировать их. Что особенно важно, учитывая, что зеленых зон в Нижнем Новгороде, где можно с комфортом прогуляться, очень не хватает. Единственно, мы переживаем, чтобы та часть, которая сегодня запроектирована в рамках генплана под природный парк, не была переведена из категории земель сельхозназначения в ИЖС.
Фото: Наталья Бодрова
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