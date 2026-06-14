Партнеры премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»

Любовь к движу – у нас в ДНК, поэтому «Собака.ru» без труда находит общий язык со своими партнерами.

Институт демографического развития «ОСНОВА» создает цифровые сервисы и просветительские форумы для поддержки семей.

Ивент-агентство «Рейтинг» придумывает физкультурные проекты, чтобы привлечь к спорту как можно больше нижегородцев.

Компания «Стрелка Кофе» устраивает чемпионаты бариста и каппинги (а еще угощает нас потрясающим спешелти).

В общем, наши люди!