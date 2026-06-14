Партнеры премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»

Обработать терабайты информации, чтобы представить городу и миру 50 главных героев года, а потом эпично их наградить в самом виральном месте Нижнего – задача со звездочкой (и не одной!). Справиться с ней команде мультимедиа «Собака.ru» помогают наши партнеры (слэш друзья): называем их вам, потому что уверены – вы с ними тоже подружитесь!
«Идель. Квартал на Сенной» – жилье бизнес-класса в историческом центре
Большой двор-парк, офисы, магазины, рестораны, детский сад, спортплощадка и даже собственная центральная площадь – все как в настоящем городе: можно жить, работать и отдыхать, не покидая его пределы. При этом все главные деловые и туристические хайлайты – буквально в двух шагах: многофункциональный автономный квартал «Идель» расположился в самом сердце Нижнего.
BeHappy Dental Clinic – экспертная стоматология в Нижнем Новгороде
Дать честный совет, вовремя предотвратить проблему, решить нестандартную клиническую ситуацию и (да, иногда так тоже бывает) устранить последствия неудачной имплантации – сюда без страха приходят даже дети. Врачи клиники вылечат зуб под микроскопом и художественно отреставрируют его так, что не отличить от натурального! BeHappy – ваш надежный партнер в мире стоматологии.
Nasonov&Partners – юридическая поддержка в сфере антикризисного управления
Их рекомендуют «Коммерсантъ» и Forbes. О проблемах нижегородских предпринимателей они знают не понаслышке, поэтому помогут выработать верную стратегию и дальше уверенно двигаться вперед. В сложных бизнес-ситуациях (от банкротств до корпоративных конфликтов) команда Nasonov&Partners станет союзником, который всегда на вашей стороне!
Любовь к движу – у нас в ДНК, поэтому «Собака.ru» без труда находит общий язык со своими партнерами.
- Институт демографического развития «ОСНОВА» создает цифровые сервисы и просветительские форумы для поддержки семей.
- Ивент-агентство «Рейтинг» придумывает физкультурные проекты, чтобы привлечь к спорту как можно больше нижегородцев.
- Компания «Стрелка Кофе» устраивает чемпионаты бариста и каппинги (а еще угощает нас потрясающим спешелти).
В общем, наши люди!
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