Стань соавтором «Собака.ru»: до 11 июня принимаем заявки на участие в «Лаборатории глянца» команды медиа в Нижнем Новгороде

Расскажем и покажем, как создают визуальные и текстовые истории для глянцевых журналов. Вводная лекция об устройстве редакции, пройдет уже 1 июля, затем будет много практики: разработка концепции съемок, поездка в область, где живут герои будущих материалов, постпродакшн и подробный разбор первых проб с наставниками. Фото (бэкстейдж, альтернативные снимки) и тексты лаборантов опубликуем на сайте и в соцсетях мультимедиа. А главную статью – в диджитал-версии журнала «Собака.ru» (с указанием авторства!).
Юлия Гребнева
директор по фотографии «НН.Собака.ru»
С продюсером придумаем концепт и выстроим механику съемок, добудем необходимый реквизит, с фотографами поговорим о референсах, световых схемах и позировке, со стилистами будем искать образы и дополнять их аксессуарами, которые несут смыслы, с визажистами изучим особенности макияжа на съемочной площадке и работы по съемочному плану, а журналисты узнают, как делать интервью и писать в стиле «Собака.ru». Специфика работы в глянце – многозадачность, стрессоустойчивость и, конечно же, любовь к творческому процессу. Необходимо вести и контролировать несколько проектов одновременно. Сейчас, например, для меня горячее время: снимаем героев премии ТОП50, параллельно работая еще над несколькими темами.
В лабораторию ждем: креативных продюсеров, фотографов, стилистов, визажистов и журналистов.
«Лаборатория глянца» – новое направление проекта «Креативные индустрии: по малым городам» от «Центра 800». Ранее команда выпустила цикл видеороликов о предпринимателях из области, получивших гранты организации на развитие своего дела. В прошлом году в числе героев были Татьяна Малыгина, мастер и хранительница Дивеевской игрушки, и Надежда Повалова, автор цикла арт-лекций о деревянных наличниках «Утраченный символ».
Юлия Гребнева
директор по фотографии «НН.Собака.ru»
Всего будет две съемки и две команды. В каждой по 15 человек, в идеале по 3 представителя каждой профессии, но думаю, что фотографов все равно придет больше. «Центр 800» очень серьезно подходит к выбору героев. Выездная съемка по малым городам – это приключение, в которое мне хочется скорее отправиться. Придумать концепцию съемки для героя, рассказать про ценность его деятельности, интересно и объемно показать это в месте, где он живет и работает, сохранив и передав при этом живость и идентичность – это задача не самая простая, но безумно увлекательная. И главное, с нами рядом будут люди, которые тоже «горят» творчеством.
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