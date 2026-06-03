Стань соавтором «Собака.ru»: до 11 июня принимаем заявки на участие в «Лаборатории глянца» команды медиа в Нижнем Новгороде

директор по фотографии «НН.Собака.ru»

Всего будет две съемки и две команды. В каждой по 15 человек, в идеале по 3 представителя каждой профессии, но думаю, что фотографов все равно придет больше. «Центр 800» очень серьезно подходит к выбору героев. Выездная съемка по малым городам – это приключение, в которое мне хочется скорее отправиться. Придумать концепцию съемки для героя, рассказать про ценность его деятельности, интересно и объемно показать это в месте, где он живет и работает, сохранив и передав при этом живость и идентичность – это задача не самая простая, но безумно увлекательная. И главное, с нами рядом будут люди, которые тоже «горят» творчеством.