«Правила трех суток не существует!»

Узнали, как устроен поиск пропавших людей (и как примкнуть к отряду добровольцев!)
За последние 5 лет в ПСО «Волонтёр» поступило почти 7 тысяч заявок о пропавших (из них около 2,2 тысячи – дети). По статистике, большинство находят живыми.
Чтобы поиск работал эффективно, создана сеть из 30 филиалов, которые координирует команда из 10 человек. Всего в отряде 10 тысяч волонтеров, 10% из них активно и постоянно участвуют в поисках. Всегда требуются связисты, кинологи, расклейщики объявлений. Работы много: только в апреле было 111 заявок. Новых волонтеров обучают на месте в составе опытной группы. При желании повысить поисковые навыки можно на «Базовом курсе волонтёра»: теоретические знания, полученные на онлайн лекциях, «студенты» закрепляют во время масштабных полевых учений в разных городах области. После практики курсанты смогут уверенно пользоваться навигатором, компасом и рацией, оказывать первую помощь (включая допсихологическую), грамотно эвакуировать пострадавших, а также понимать, как в целом организована поисковая операция.
руководитель пресс-службы ПСО «Волонтёр»
В лесу буреломы, болота, овраги, густой подлесок затрудняют передвижение и визуальный поиск. Лес «изменчив»: сегодня тропа, завтра – непроходимая чаща. Дождь, туман, снегопад, ночное время резко снижают видимость и повышают риск переохлаждения пропавшего. В глубине леса часто отсутствует сотовая связь, что осложняет координацию групп и экстренную связь с пропавшим, если она имеется. Отсутствие воды, еды, лекарств, переохлаждение, травмы – все это работает против пропавшего. Сложность городского поиска: огромный поток данных: камеры, свидетели, соцсети. Требуется фильтрация и верификация каждой версии. Человек может уехать на транспорте в другой район или даже город. Пожилые люди с деменцией или дети с ментальными особенностями часто не осознают, куда направляются. Подъезды, чердаки, подвалы, стройки, заброшенные здания требуют тщательного осмотра и координации нескольких групп. При поиске подростков или людей с ментальными нарушениями важно не спугнуть, не спровоцировать побег или агрессию. Конфиденциальность, у нас с этим строго, мы уважаем наших заявителей, поэтому при поиске уязвимых категорий граждан открыто не распространяем ориентировки, чтобы не навредить.
С 2020 года ПСО «Волонтёр» сотрудничает с федеральным проектом «Спасатель. Рядом», одно из направлений которого – мобильное приложение, позволяющее грамотно оказать первую помощь пострадавшим. Выбраться из чащобы помогает проект «Стрелки»: с 2015-го в лесах самых проблемных районов региона добровольцы установили более 1000 указателей, пронумерованных и внесенных в базу. С их помощью человек может понять, куда ему идти, а также, при наличии связи, вызвать отряд (здесь напоминают, что «шутка» с разворотом стрелки может стоить кому-то жизни).
руководитель пресс-службы ПСО «Волонтёр»
Самый важный гаджет на поисках – навигатор. Он помогает группам записать трек, благодаря чему координатор впоследствии увидит, где группа ходила и какие участки местности остались неосмотренными. Пауэрбанки, фонари, рации – все выдается в штабе, есть штабные автомобили, надувные лодки, гидрокостюмы, дроны, стационарные рации + антенны, ноутбуки, генераторы, за годы многое что накопилось. Большинство оборудования приобретается волонтерами за свой счет или за счет грантов – отряд не имеет постоянного госфинансирования. Добровольцев на поисках всегда не хватает, а успех зависит от количества людей и времени. Затрудняет поиск – недосказанность, когда заявитель говорит не все или сказал только то, что посчитал нужным. Ну и промедление. Правила трех суток не существует! Чем быстрее мы начнем искать, тем больше шанс на благоприятный исход. Поиск – это серьезное испытание для добровольцев: невозможно забыть глаза матери, потерявшей ребенка. В такие моменты ты осознаешь, что отдыхать и спокойно спать уже не получится, и делаешь все, что в твоих силах.
Записать в отряд или сообщить о пропавшем человеке можно по телефону горячей линии 8 (831) 291-51-51 или в официальном паблике ПСО «Волонтёр».
Комментарии (0)