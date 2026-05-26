Катерина Большакова

руководитель пресс-службы ПСО «Волонтёр»

Самый важный гаджет на поисках – навигатор. Он помогает группам записать трек, благодаря чему координатор впоследствии увидит, где группа ходила и какие участки местности остались неосмотренными. Пауэрбанки, фонари, рации – все выдается в штабе, есть штабные автомобили, надувные лодки, гидрокостюмы, дроны, стационарные рации + антенны, ноутбуки, генераторы, за годы многое что накопилось. Большинство оборудования приобретается волонтерами за свой счет или за счет грантов – отряд не имеет постоянного госфинансирования. Добровольцев на поисках всегда не хватает, а успех зависит от количества людей и времени. Затрудняет поиск – недосказанность, когда заявитель говорит не все или сказал только то, что посчитал нужным. Ну и промедление. Правила трех суток не существует! Чем быстрее мы начнем искать, тем больше шанс на благоприятный исход. Поиск – это серьезное испытание для добровольцев: невозможно забыть глаза матери, потерявшей ребенка. В такие моменты ты осознаешь, что отдыхать и спокойно спать уже не получится, и делаешь все, что в твоих силах.