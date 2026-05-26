Как женщины эвакуируются из эпицентра домашнего насилия в «безопасную квартиру» НЖКЦ.
У Нижегородского женского кризисного центра есть просторная квартира (чуть больше 100 кв. м) в благополучном районе с хорошим ремонтом и тревожной кнопкой, в ней могут жить до 10 человек (до полугода и бесплатно). Большая комната – для многодетных мам, маленькие – для женщин с одним-двумя детьми, кухня и другие пространства – общие. В квартире (ее адрес строго засекречен) есть все необходимое для жизни: кровати, постельное белье, холодильник, микроволновка, две стиральные машины, телевизоры. Женщины по очереди дежурят и поддерживают порядок. Средства для уборки и мытья посуды сотрудники центра приобретают по мере необходимости. Даже в бытовом плане гостьям живется здесь лучше, чем дома.
Убежище существует благодаря спонсорской поддержке и частным пожертвованиям с 2020 года. Всего в нем нашли укрытие уже 101 пострадавший от семейного насилия — 54 женщины и 47 детей. В тишине и покое постояльцы переживают самый острый и опасный этап неблагополучных отношений – преследования, угрозы и вспышки агрессии со стороны партнера. Практически все женщины в первые дни очень напуганы: привыкнув жить в ситуации постоянного контроля и насилия, им сложно расслабиться даже в спокойной обстановке.
Марина Бурмистрова
старший психолог НЖКЦ
Через какое-то время появляется облегчение. Женщины говорят: «Наконец-то я смогла выдохнуть, никто мной не командует, не бьет, не заставляет что-то делать». После этого часто начинается другой этап: выходит агрессия, которая долгое время была подавлена. Это естественная реакция, но важно, чтобы она не выливалась на детей или соседок по квартире. Поэтому специалисты внимательно следят за состоянием женщин, помогают им проживать раздражение и конфликты безопасно. Небольшие бытовые конфликты случаются, как в любом общежитии, но задача команды – не допустить серьезных ссор. Каждая женщина получает регулярную психологическую поддержку – специалист приходит в квартиру и несколько часов принимает всех проживающих женщин. В периоды, когда существовал риск, что адрес квартиры могут отследить по посещениям психолога, консультации проводились ежедневно по видеосвязи. Также центр оказывает юридическую помощь: юристы помогают с судами, алиментами, документами, сопровождением дел.
НЖКЦ оказывает не только юридическую, но и организационную помощь: собрать документы, подготовиться к встречам, обеспечить безопасность. И все же важно, чтобы женщина возвращала себе контроль над жизнью. Центр помогает тем, кто готов отказаться от прошлого, а значит, нужно искать работу, решать вопросы с документами и детьми, работать с психологами и юристами.
Одна молодая женщина приехала в безопасную квартиру с двумя детьми и прожила там около полугода. Параллельно шли сложные юридические разбирательства: подключались комитеты по защите прав человека и прав ребенка. Юристы центра помогли ей решить вопросы с алиментами и содержанием детей. За это время женщине также удалось оформить инвалидность старшему ребенку. Сейчас она уже самостоятельно снимает жилье. Для команды центра это один из примеров действительно хорошего исхода.
Одной такой «комплексной» квартиры (в регионе есть подобные проекты, например, для молодых мам и беременных, НЖКЦ же помогает даже тем, у кого нет детей) для области явно недостаточно. Часто шелтер уже занят, и тогда открывается лист ожидания, а женщина вынуждена оставаться в тяжелых условиях, пока не освободится место. В идеале, считают в центре, такие квартиры должны быть хотя бы в каждом районе города и принимать пострадавших без прописки и без документов, которые «часто утрачены или уничтожены контролирующим партнером».
Фото: Анастасия Макарычева
