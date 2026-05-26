старший психолог НЖКЦ

Через какое-то время появляется облегчение. Женщины говорят: «Наконец-то я смогла выдохнуть, никто мной не командует, не бьет, не заставляет что-то делать». После этого часто начинается другой этап: выходит агрессия, которая долгое время была подавлена. Это естественная реакция, но важно, чтобы она не выливалась на детей или соседок по квартире. Поэтому специалисты внимательно следят за состоянием женщин, помогают им проживать раздражение и конфликты безопасно. Небольшие бытовые конфликты случаются, как в любом общежитии, но задача команды – не допустить серьезных ссор. Каждая женщина получает регулярную психологическую поддержку – специалист приходит в квартиру и несколько часов принимает всех проживающих женщин. В периоды, когда существовал риск, что адрес квартиры могут отследить по посещениям психолога, консультации проводились ежедневно по видеосвязи. Также центр оказывает юридическую помощь: юристы помогают с судами, алиментами, документами, сопровождением дел.