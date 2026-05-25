Креатив и нейросети

Как прошел шоукейс нижегородских архитекторов в Ворсме.
Может ли человек отдыхать, пока работает искусственный интеллект? И где граница между творчеством и автоматизацией? На экспериментальном шоукейсе в пространстве BASIC эту проблему решали ключевые нижегородские архитекторы и команды – компания dreamlaser, мастерская «ТМА Быкова», НПО «Архстрой», студия «DUTCH», бюро «Гора», «ГорПро» и «АМ-Project». На разговор их собрала команда архитекторов «Ниша».
Если коротко: сейчас нейросети забирают на себя всю рутину и освобождают специалистов для более сложных авторских задач. Доступ к информации, скорость генерации идей – почти мгновенные, все это трансформирует и начинающих специалистов, и опытных профи. Понять это – значит повлиять на процесс. Вывод: не ждем от ИИ готовых решений, а учимся грамотно ставить ему задачи и анализировать результаты поиска. Чем больше попыток, тем сильнее результат!
О том, чему нейросети могут научить человека и когда у них появятся собственные эмоции (спойлер: пока не скоро!), говорим с основателем студии «Ниша», архитектором и художником Никитой Шкилевым.
ИИ сейчас может заменить целую команду специалистов – быстро выполнить то, что раньше требовало много сил и времени. Что тогда делать человеку?
По-прежнему остается среда профессионального сообщества, которая инициирует развитие технологий и знает, как они работают. По-прежнему главный в этом процессе – человек, который должен чего-то захотеть, что-то придумать, он видит, какие проблемы сейчас стоят перед обществом и ищет пути их решения. По крайней мере, на данном этапе развития, именно человек – источник креатива, искусственному интеллекту нужно получит от него изначальный толчок. Работу с ним можно сравнить с постановкой задачи внутри команды, просто раньше нужно было грамотно объяснить ее визуализатору, а теперь важно уметь разговаривать с нейросетью и давать ей хорошее понятное ТЗ. Получается, что любой человек может сейчас стать центром творческого коллектива, в котором ИИ выполняет его команды.
Но ведь молодой специалист не может сразу же стать профи – он должен пройти путь от подчиненного до руководителя. А где ему учиться, если всю черновую работу будет выполнять ИИ?
Мы сейчас находимся в моменте, когда еще до конца не ясно, как все это будет развиваться. Но мне кажется, все наоборот – у начинающих появилась возможность придумать что-то новое, застолбить свое место в профессиональном сообществе. А искусственный интеллект на первом этапе может стать для них ментором: ведь он собирает все, что было создано до него, и таким образом обучает человека. Кроме того, ИИ освободит от задач, в которых у человека нет профессионального навыка. Скажем, архитекторам необходимо постоянно готовить презентации своих проектов, приходится поручать это отдельным специалистам – а сейчас можно поставить эту задачу нейросети. За счет сокращения сторонней работы профессионал выполнит гораздо больше.
Вы оговорились, что нейросети пока не способны креативить. Думаете, когда-нибудь они смогут и это?
Сложно сказать, каждый год мы видим протрясающий прогресс в технологиях, поэтому мне кажется, что да – когда-нибудь смогут. Изначально нейросети были придуманы по образцу и подобию человека, и в них заложен потенциал к развитию. Просто живой человек способен чувствовать других людей – пока нейросети на это не способны, эмоции им не доступны. Искусственный интеллект может имитировать чувства, даже создать какие-то творческие вещи, исходя из накопленной им информации, но все равно, направление ему задает человек.
Фото предоставлены командой «Ниша»
