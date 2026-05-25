Креатив и нейросети

Если коротко: сейчас нейросети забирают на себя всю рутину и освобождают специалистов для более сложных авторских задач. Доступ к информации, скорость генерации идей – почти мгновенные, все это трансформирует и начинающих специалистов, и опытных профи. Понять это – значит повлиять на процесс. Вывод: не ждем от ИИ готовых решений, а учимся грамотно ставить ему задачи и анализировать результаты поиска. Чем больше попыток, тем сильнее результат!

О том, чему нейросети могут научить человека и когда у них появятся собственные эмоции (спойлер: пока не скоро!), говорим с основателем студии «Ниша», архитектором и художником Никитой Шкилевым.

ИИ сейчас может заменить целую команду специалистов – быстро выполнить то, что раньше требовало много сил и времени. Что тогда делать человеку?

По-прежнему остается среда профессионального сообщества, которая инициирует развитие технологий и знает, как они работают. По-прежнему главный в этом процессе – человек, который должен чего-то захотеть, что-то придумать, он видит, какие проблемы сейчас стоят перед обществом и ищет пути их решения. По крайней мере, на данном этапе развития, именно человек – источник креатива, искусственному интеллекту нужно получит от него изначальный толчок. Работу с ним можно сравнить с постановкой задачи внутри команды, просто раньше нужно было грамотно объяснить ее визуализатору, а теперь важно уметь разговаривать с нейросетью и давать ей хорошее понятное ТЗ. Получается, что любой человек может сейчас стать центром творческого коллектива, в котором ИИ выполняет его команды.