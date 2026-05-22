В смежном помещении – выставочный зал с фото, письмами и документами опальных супругов – всего 21 предмет. Здесь же с 2022 года регулярно ставят моноспектакль «Кефир надо греть» (ближайший показ 30 мая), в котором актриса Наталья Кузнецова в образе Елены Георгиевны раскрывает тайны горьковского периода жизни Сахаровых.

Команда музея Сахарова: «Мемориальная квартира воссоздает обстановку, которую впервые увидели Сахаровы, когда прибыли в Горький в январе 1980 года. Мы сознательно не перегружаем бытовыми деталями интерьер: здесь нет лишних предметов, даже на окнах отсутствует тюль, как это было в самом начале. Квартира изначально была ведомственной, гостиничного типа, и принадлежала НИИСу, и эта холодная казенная обстановка ощущается до сих пор».

В фондах музея хранится 2067 (!) предметов, среди них – сборник задач по физике отца академика, папка для хранения документов «Дело № 33001 Е.Г. Боннэр» и посмертная маска Сахарова. Также в фонде есть два ветхих, но очень ценных листа: на одном – черновик фрагмента статьи ученого о Вселенной, на другом – его карандашные заметки с формулами (копии документов выставлены в экспозиции). По неподтвержденным данным, весной 1991-го их обнаружили школьники, гуляющие во дворе дома, где жили Сахаровы.