Узнали, какие экспонаты музея Сахарова помнят своих владельцев.
Почти 7 лет своей жизни академик-диссидент, создатель первой советской водородной бомбы вместе с женой Еленой Боннэр провел в ссылке в четырехкомнатной квартире на первом этаже (удобный уровень для слежки) 12-этажного дома в Щербинках (пр. Гагарина, 214).
В 1975-м Сахаров получил Нобелевскую премию мира «...за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Он публично осудил вторжение советских войск в Афганистан (в декабре 1979-го), за что лишился всех советских наград и званий и был выслан из Москвы.
Сахаров устраивал 5 голодовок, три из них – в Горьком. Первую из них, 17-дневную, держал вместе с женой в 1981-м, добиваясь, чтобы невестке Елены Боннэр Лизе Алексеевой разрешили выехать к мужу за рубеж – и добились. В 1984-м – вторую (26 дней), протестуя против уголовного преследования супруги (единственный раз – безуспешно). В третью, 1985-м, академик голодал 178 дней за право Елены Боннэр выехать в США, чтобы сделать операцию на сердце.
В смежном помещении – выставочный зал с фото, письмами и документами опальных супругов – всего 21 предмет. Здесь же с 2022 года регулярно ставят моноспектакль «Кефир надо греть» (ближайший показ 30 мая), в котором актриса Наталья Кузнецова в образе Елены Георгиевны раскрывает тайны горьковского периода жизни Сахаровых.
Команда музея Сахарова: «Мемориальная квартира воссоздает обстановку, которую впервые увидели Сахаровы, когда прибыли в Горький в январе 1980 года. Мы сознательно не перегружаем бытовыми деталями интерьер: здесь нет лишних предметов, даже на окнах отсутствует тюль, как это было в самом начале. Квартира изначально была ведомственной, гостиничного типа, и принадлежала НИИСу, и эта холодная казенная обстановка ощущается до сих пор».
В фондах музея хранится 2067 (!) предметов, среди них – сборник задач по физике отца академика, папка для хранения документов «Дело № 33001 Е.Г. Боннэр» и посмертная маска Сахарова. Также в фонде есть два ветхих, но очень ценных листа: на одном – черновик фрагмента статьи ученого о Вселенной, на другом – его карандашные заметки с формулами (копии документов выставлены в экспозиции). По неподтвержденным данным, весной 1991-го их обнаружили школьники, гуляющие во дворе дома, где жили Сахаровы.
Гости мемориальной квартиры смогут насчитать 75 экспонатов. Личных вещей, которые точно принадлежали Сахаровым, в экспозиции музея – четыре: халат Елены Боннэр, настольная лампа, сервиз в гостиной и самовар на кухне. Письменный стол в кабинете, шкаф и тахта – казенные, эта мебель всегда находилась в этой квартире. Причем, по «легенде» музея, ножку стола Андрей Сахаров ремонтировал своими руками с помощью проволоки.
Команда музея Сахарова: «Впервые мысль о создании музея академика в Горьком широко прозвучала на первых Сахаровских чтениях в 1990 году. Нижегородцы и гости города приезжали к дому № 214 на проспекте Гагарина, возлагали цветы к мемориальной доске, которая была открыта 27 января того же года, зажигали свечи в подъезде дома. Всем хотелось зайти и в квартиру: стало совершенно очевидно, что место музея определено. Осталось только открыть ее двери и наполнить всем тем, чем жил, и всем, что окружало академика Сахарова в годы ссылки».
Кстати, первым директором музея Сахарова был общественный деятель, журналист и писатель Сергей Пономарев (1945–2005), в советские годы за свои убеждения отбывший несколько лет в лагерях.
6+
Комментарии (0)