Инновационный банкомат с оценкой здоровья и галерея картин: как выглядит премиальный офис СберПервый в Нижнем Новгороде

Для бизнес-встреч с партнерами в конфиденциальной обстановке созданы переговорные комнаты, в названии которых отражены места Нижнего Новгорода («Окская», «Волжская» и «Стрелка») и исторический контексте («Ярмарочная» и «Купеческая»). Персональный советник подберет банковский или инвестиционный продукт по запросу, поможет в выборе финансовых инструментов. Здесь также доступны сервисы по приобретению драгоценных металлов, инвестиционных монет и доверительное хранение ценностей.