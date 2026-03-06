Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Инновационный банкомат с оценкой здоровья и галерея картин: как выглядит премиальный офис СберПервый в Нижнем Новгороде

Здесь можно обсудить управление капиталом, приобрести инвестиционные монеты и даже проверить здоровье – побывали редакцией и оценили интерьер, арт-объекты и локальную специфику нового пространства.

Для бизнес-встреч с партнерами в конфиденциальной обстановке созданы переговорные комнаты, в названии которых отражены места Нижнего Новгорода («Окская», «Волжская» и «Стрелка») и исторический контексте («Ярмарочная» и «Купеческая»). Персональный советник подберет банковский или инвестиционный продукт по запросу, поможет в выборе финансовых инструментов. Здесь также доступны сервисы по приобретению драгоценных металлов, инвестиционных монет и доверительное хранение ценностей.

Наталья Демина

управляющий Нижегородским отделением Сбербанка

«При создании этого пространства, мы учитывали потребности и интересы нашей аудитории. В премиальном офисе клиентам обеспечены все условия для совершения финансовых операций и проведения бизнес-встреч, а наши специалисты помогут с любым возникшим вопросом»..

А еще в офисе можно пройти экспресс-оценку здоровья по 10 показателям благодаря инновационному банкомату – встроенный интеллектуальный помощник на базе нейросети оценит такие параметры как пульс, давление, уровень стресса и др. и подскажет, на что стоит обратить внимание.

Акцентами интерьера стали работы современного нижегородского художника, резидента студии «Тихая» Антона Морокова, в которых переосмысляется символизм образов флага, воды и ветра.

Антон Мороков

художник-резидент студии «Тихая»

«Меня давно привлекает образ флага как многозначительного и многозадачного объекта, созданного из простых средств. Существует даже отдельная дисциплина – вексиллология, которая изучает флаги. Меня интересует ткань как архитектура взаимодействия с окружением: при движении ветра флаг меняется и подчиняет взгляд, а при его отсутствии, наоборот, становится менее зрелищным».

