«Трудятся не покладая лапок»

Хвостатые обитатели парка довольно сообразительны, чтобы запомнить, где чаще всего гуляют люди (и чьи карманы наверняка набиты орехами и семечками): детский парк, дендрарий, аллея вдоль откоса. Для белок в парке установлены кормушки: изначально это были «беличьи кафе», которые затем трансформировались в просторные «рестораны» с окошками, гораздо больше подходящими для пушистых гурманов размерами (но не для вороватых голубей!). Белки совершенно не против общения (выдерживая дистанцию, конечно) и даже охотно подбегают к протянутой ладони, однако в администрации напоминают: «Берегите пальцы!».