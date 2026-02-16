Узнали, как живут «швейцарские» белки и зачем им хвост.
Подсчитать, сколько именно белок обитает в парке «Швейцария», не представляется возможным. Во-первых, они слишком шустрые, и одну и ту же белку можно посчитать за пять. Во-вторых, по заверению Юлии Скугаревской, арт-директора парка, дважды в год у неутомимых грызунов случается беби-бум (после чего они таскают своих детенышей по своим стандартным маршрутам под камеры посетителей).
Хвостатые обитатели парка довольно сообразительны, чтобы запомнить, где чаще всего гуляют люди (и чьи карманы наверняка набиты орехами и семечками): детский парк, дендрарий, аллея вдоль откоса. Для белок в парке установлены кормушки: изначально это были «беличьи кафе», которые затем трансформировались в просторные «рестораны» с окошками, гораздо больше подходящими для пушистых гурманов размерами (но не для вороватых голубей!). Белки совершенно не против общения (выдерживая дистанцию, конечно) и даже охотно подбегают к протянутой ладони, однако в администрации напоминают: «Берегите пальцы!».
Юлия Скугаревская
арт-директора парка «Швейцария»
Белки тщательно выбирают себе места для выведения потомства: это дупла и пустые скворечники. Очаровательные грызуны живут в исключительно уютных условиях: ежедневно сотрудники наполняют кормушки орешками и семечками. И тем не менее белочки трудятся не покладая лапок: «запасают» провиант, закапывая орешки в укромные места. Два раза в год меняют гардероб – к лету зимняя серая шубка становится рыжей. Они обожают исследовать территорию, осваивая новые пространства парка. И, конечно, ведут друг с другом увлекательные беседы, используя в разговоре особый язык: собственные хвосты. Белки – важная часть живой экосистемы парка и отличные ньюсмейкеры! Каждое их появление в пабликах вызывает бурю позитивных эмоций, массу лайков, кучу репостов и новостные прорывы в СМИ!
