«Мы анализируем, как человек ведет себя в виртуальных средах и каковы последствия длительного взаимодействия с технологиями»

кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой киберпсихологии ФСН ННГУ им. Лобачевского

Киберпсихологи нужны потому, что цифровая среда сегодня влияет не только на поведение, но и на базовые психические процессы: внимание, память, идентичность, регуляцию эмоций. Мы анализируем, как человек ведет себя в виртуальных средах, как он принимает решения, где возникают искажения восприятия и каковы последствия длительного взаимодействия с технологиями. Востребованность киберпсихологов будет расти: это и безопасность (например, в системах человек-машина), и образование, и разработка пользовательских интерфейсов, и цифровая профилактика. Все чаще мы видим, что компаниям, государственным структурам и даже самим людям нужны специалисты, которые понимают психологию поведения в цифровой среде.