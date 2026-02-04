«Мы анализируем, как человек ведет себя в виртуальных средах и каковы последствия длительного взаимодействия с технологиями»

Узнали, что изучают на кафедре киберпсихологии в ННГУ им. Лобачевского (первой и единственной в России!)
Здесь знают все про лудоманию (игровую зависимость), скроллинговую депрессию и синдром упущенной выгоды (FOMO), а студенты могут отличить кибербуллинг от простого троллинга. Лаборатория (открылась в 2021 году) оборудована кибер-автосимулятором и очками виртуальной реальности, среди дисциплин магистратуры – «психология видеоигр и киберспорта», «критическое мышление в интернет-медиа», «профилактика и коррекция онлайн-девиаций».
Киберпсихология, как здесь говорят, профессия наступившего будущего, в котором «границы между "онлайн" и "офлайн" больше нет». Участие в чатах, видеозвонки, лайки, посты становятся частью реального человеческого опыта и требуют исследования.
Валерия Демарёва
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой киберпсихологии ФСН ННГУ им. Лобачевского
Киберпсихологи нужны потому, что цифровая среда сегодня влияет не только на поведение, но и на базовые психические процессы: внимание, память, идентичность, регуляцию эмоций. Мы анализируем, как человек ведет себя в виртуальных средах, как он принимает решения, где возникают искажения восприятия и каковы последствия длительного взаимодействия с технологиями. Востребованность киберпсихологов будет расти: это и безопасность (например, в системах человек-машина), и образование, и разработка пользовательских интерфейсов, и цифровая профилактика. Все чаще мы видим, что компаниям, государственным структурам и даже самим людям нужны специалисты, которые понимают психологию поведения в цифровой среде.
Киберпсихологи работают с цифровым следом поведения и айтрекингом (технология, которая фиксирует движение глаз с помощью камер и сенсоров), изучают взаимодействие с интерфейсами, осваивают методы анализа онлайн-данных и биометрию. Но, несмотря на зацифрованность, новая дисциплина служит напоминанием о том, что в центре любой технологии должен находиться живой человек – «со своими эмоциями, реакциями, вниманием, усталостью и способностью к осмыслению», а не обезличенный пользователь или оператор.
Кафедра появилась в 2024 году. Среди магистрантов есть как студенты без психологического образования, так и практикующие психологи – те, кто хочет расширить свою специализацию за счёт цифровой среды. Наши выпускники работают в исследовательских группах, связанных с UX, цифровым поведением, нейромаркетингом, в ИТ-компаниях, которые разрабатывают интерфейсы и цифровые продукты, системах образования и безопасности, где важна адаптация человека к цифровой среде, в проектах по профилактике цифровых зависимостей и разработке этичных цифровых решений.
