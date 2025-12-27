Центробанк вводит в обращение новую купюру в 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и ПФО

Ранее «летучий корабль» победил в открытом голосовании ЦБ, он набрал почти 148 тыс. голосов. Ближайшие конкуренты — Дворец земледельцев и саратовская переправа — около 131,5 тыс. и 115 тыс. голосов соответственно. Всего было 25 претендентов из ПФО. В том числе, например, Музей-заповедник «Болдино».

Пресс-служба Банка России: «Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты».

ЦБ модернизирует банкноты, чтобы повысить их защиту от подделок и улучшить дизайн. Каждая купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. В 2023 году на лицевой стороне обновленной купюры появились Никольская башня Нижегородского кремля, Стрелка и Ярмарка. На оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Но в широкое обращение купюра не поступила из-за критики изображения Введенской церкви в Казани (на банкноте она была без креста), которая сейчас функционирует как музей.