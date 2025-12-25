Внимание, мотор! Как мы снимали наш самый драйвовый календарь и соединили в одном проекте красоту девушек и автопрома

Многие крупные компании готовят для сотрудников и клиентов в качестве новогоднего подарка календарь. Вот и здесь уже 20 лет ежегодно готовили календари, где в главных ролях неизменно была техника: на фоне городских достопримечательностей, в виде рисованных автомобилей или рендеров на основе 3D-карты дорог.

В этом году компания поймала тренд на человекоцентричность, а мы в «Собака Продакшн» предложил не просто показать машину, а рассказать историю, в которой у техники есть характер, настроение и контекст человеческого присутствия.

Мы снимали автомобили там, где они живут своей настоящей жизнью: пожарный – на боевом дежурстве, изотерму – в пути, тягач – в работе, молоковоз – среди полей и деревень. Получились кадры, где машины не играют роли – они делают то, ради чего созданы: спасают, перевозят, поднимают, помогают в буднях и на отдыхе. Каждый кадр – часть большой истории о силе, смелости и красоте, а груда металла буквально «заиграла», как только встала в нужный фон, контекст своей среды и с прекрасной девушкой рядом.