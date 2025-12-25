Внимание, мотор! Как мы снимали наш самый драйвовый календарь и соединили в одном проекте красоту девушек и автопрома

Не только антиквариат или совриск: бывают случаи, когда коллекции создаются прямо на глазах из вполне утилитарных вещей – например, корпоративных календарей. Много лет компания «Современные транспортные технологии» ежегодно готовит новогодний подарок партнерам, а по сути – ведет летопись отечественного коммерческого и пассажирского автомобилестроения. В этом году традиционную идею реализовали в оригинальном ключе силами нашей команды «НН.Собака.ru» и «Собака Продакшн» – и вот что из этого получилось.
Многие крупные компании готовят для сотрудников и клиентов в качестве новогоднего подарка календарь. Вот и здесь уже 20 лет ежегодно готовили календари, где в главных ролях неизменно была техника: на фоне городских достопримечательностей, в виде рисованных автомобилей или рендеров на основе 3D-карты дорог.
В этом году компания поймала тренд на человекоцентричность, а мы в «Собака Продакшн» предложил не просто показать машину, а рассказать историю, в которой у техники есть характер, настроение и контекст человеческого присутствия.
Мы снимали автомобили там, где они живут своей настоящей жизнью: пожарный – на боевом дежурстве, изотерму – в пути, тягач – в работе, молоковоз – среди полей и деревень. Получились кадры, где машины не играют роли – они делают то, ради чего созданы: спасают, перевозят, поднимают, помогают в буднях и на отдыхе. Каждый кадр – часть большой истории о силе, смелости и красоте, а груда металла буквально «заиграла», как только встала в нужный фон, контекст своей среды и с прекрасной девушкой рядом.
Олег Марков
генеральный директор компании «СТТ»
Когда наша команда маркетологов пришла с этой смелой идеей — полностью сменить визуальную концепцию нашего традиционного календаря, где в центре всегда функциональность и надежность наших машин, и добавить в него жизни — через красоту естественных пейзажей и человеческих образов, — я, честно говоря, насторожился — определенный риск. Но логика и уверенность ребят убедили меня. Команде удалось реализовать синергию красоты техники, пейзажей, девушек, и календарь получился!
Юлия Гребнева
директор по фотографии «НН.Собака.ru»
Этот проект — настоящий творческий вызов. Страсть к машинам компании-заказчика была так заразительна, что мы очень быстро стали каждый автомобиль воспринимать как уникальный персонаж.Подбирали моделей так, чтобы каждая из них отражала индивидуальность своего «автомобильного партнера». Смены были долгими, но полными веселья. Погода удивляла: даже когда тучи сгущались, внезапно появлялось солнце, помогая нам снять именно те кадры, которые были нужны проекту, — настоящее чудо! Мы уверены, что 2026 год станет полным драйва для всех, кто получит этот календарь.
Команда проекта
Директор по фотографии, руководитель проекта «Собака Продакшн»: Юлия Гребнева
Продюсер: Камила Габайдулина
Фото для календаря: Арина Федотова
Фото бэкстейджа: Евгений Анисимов
Стиль: Анастасия Копейкина, Мария Мужжухина, Алина Семяшкина
Макияж и волосы: Юлия Анисимова
Ассистент: Тимофей Комаров
Гаффер: Евгений Анисимов
Световики: Сергей Пылаев, Максим Захаренков, Александр Мирзоев, Дмитрий Витушкин, Сергей Полыев
Хелперы: Марина Прохоренко, Александр Лычангин, Дмитрий Каширин, Ирина Руськина, Сергей Строкин, Мадина Павлихина
