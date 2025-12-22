Подопечные «Хулиганодомов» вместе со спортсменами первыми протестировали новую спортивную локацию в Нижнем

министр спорта Нижегородской области

Когда частные спортивные клубы вовлекаются в некоммерческие проекты, предоставляют бесплатные часы для занятий социальных категорий граждан — это всегда ценно и говорит о высокой социальной ответственности бизнеса. Ну а наши профклубы уже давно участвуют в огромном количестве проектов, которые помогают вовлекать жителей в спорт не только в качестве зрителей, но и непосредственно на спортплощадке. Такая синергия помогает нам создать условия, в которых спорт становится максимально доступным для каждого, и мы продолжаем придерживаться этого вектора.