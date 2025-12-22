Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

Подопечные «Хулиганодомов» вместе со спортсменами первыми протестировали новую спортивную локацию в Нижнем

18 декабря прошло торжественное открытие падел-клуба «Искра» на шесть (!) панорамных кортов.

Профессиональные тренеры, в том числе профессиональный спортсмен по паделу (топ-10 российского рейтинга!) Игорь Броун, провели бесплатные тренировки для воспитанников «Хулиганодомов» и игроков БК «Пари НН», ХК «Старт», ВК «Горький» и ПКМФ «Торпедо». Вместе с «хулиганами» в мероприятии приняли участие советник гендиректора АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Екатерина Никитина и замминистра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

В свободное время в новом клубе планируют проводить занятия для юных пациентов Нижегородского онкологического научного центра и их родителей; также ведется подготовка проекта с благотворительным фондом «Время РАСсвета», который помогает детям с расстройством аутистического спектра.

Дмитрий Кабайло

министр спорта Нижегородской области

Когда частные спортивные клубы вовлекаются в некоммерческие проекты, предоставляют бесплатные часы для занятий социальных категорий граждан — это всегда ценно и говорит о высокой социальной ответственности бизнеса. Ну а наши профклубы уже давно участвуют в огромном количестве проектов, которые помогают вовлекать жителей в спорт не только в качестве зрителей, но и непосредственно на спортплощадке. Такая синергия помогает нам создать условия, в которых спорт становится максимально доступным для каждого, и мы продолжаем придерживаться этого вектора.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: