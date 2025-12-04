«Люмино!» — не заклинание, а поиск талантов: в нижегородской Вышке стартовал просветительский проект для студентов

Почти полторы сотни студентов нижегородского филиала Высшей школы экономики пришли на лекцию образовательного проекта «Люмино». Просветительский тур по стране стартовал в Нижнем: практики крупной онлайн-платформы рассказали о том, как устроена работа над интерфейсами для миллионной аудитории. А «НН.Собака.ru» попросила автора проекта, руководителя проектного офиса центра дизайна «Авито» Алексея Косилина прокомментировать, какие навыки сегодня действительно открывают молодым специалистам двери в крупный бизнес.
Исследования Rambler&Co показывают, что каждый второй выпускник российских вузов сегодня работает не по специальности. При этом на встречах вы рассказываете, как круто заниматься тем, что нравится, даже если получаешь образование по другому профилю. Подливаете масло в огонь?
Мы считаем, что пробовать и ошибаться – это тоже нормально! Суть встречи наших топовых дизайнеров, UX-исследователей, UX-редакторов и арт-директоров со студентами — в честном общении. Мы рассказываем про личное: наш опыт и карьерные треки. Так вышло, что это зачастую действительно истории о работе не по специальности. Я сам профессиональный психолог, но уже несколько лет руковожу проектным офисом и занимаюсь продуктовым дизайном. На каждой встрече мы буквально визуализируем возможные направления развития карьеры, говоря о том, что диплом по конкретной специальности — скорее старт, а не финишная черта.
Один из главных трендов современного образования — в том, что крупные компании стараются «взращивать кадры», начиная со старших курсов. Насколько это выигрышная стратегия, и как она работает на практике?
Это хорошая традиция — инвестиция в человеческий капитал. Мы уже несколько лет предлагаем свой профессиональный опыт и поддержку учебного процесса ведущим вузам страны. Сейчас реализуются девять образовательных программ, включая магистратуры и бакалавриаты по различным направлениям в МФТИ, НИУ ВШЭ и ИТМО.
Как это включение бизнеса в образовательные программы вузов влияет на конечный результат — уровень выпускников?
Вузы дают фундаментальные знания, а бизнес — практику и важный актуальный опыт. Студенты — это будущее профессионального мира, и от того, насколько хорошо они подготовлены, зависит успех отрасли в целом. Мы в компании уделяем большое внимание молодым специалистам: делимся опытом, помогаем развивать навыки и знакомим с реальными задачами. Считаем, что вовлечение бизнеса в образовательный процесс позволяет готовить специалистов под реальные потребности рынка. Такая поддержка мотивирует начинающих специалистов развивать трудолюбие и упорство, повышать уровень своих навыков, мыслить широко и ставить амбициозные цели.
Вместе с этим у нас есть программы для развития начинающих специалистов – стажировки. Для нас стажер — часть многотысячной команды. Мы за партнерские отношения между работодателем и сотрудником. Если раньше думали, что стажер — «зеленый», ничего не знающий и не умеющий новичок и растили креаторов с нуля, то сейчас все изменилось. Старшекурсники и выпускники — это специалисты, стремящиеся к уровню джуниора. Мы берем их, видя перспективы быстрого профессионального роста. При этом ребята настолько мощно работают с креативами, подстраиваются под цели бизнеса, что работать с ними действительно интересно, а продукт часто получается крутым.
Говоря о профессиях креативных индустрий, нельзя не спросить: ИИ — угроза или помощник?
ИИ — наш друг. У нас он интегрирован во внутренние корпоративные системы: базу заданий, календарь, поиск и многое другое. ИИ позволяет решать повседневные задачи через естественный диалог. Например, в команде дизайна мы используем искусственный интеллект в разных направлениях: это и собственные разработки для повышения производительности (кодовый ассистент, который помогает писать код быстрее и с меньшим количеством ошибок), и чат-бот на базе различных LLM-моделей. Вообще, бояться нечего: ничто искусственное не заменит живого креативного человека с молодым пытливым умом в дизайне, редакции, тестировании.
После Нижнего Новгорода «Люмино» пройдет в Самаре, Красноярске и Владивостоке. Откуда такой интерес к регионам?
Нам важно лично познакомить студентов с перспективами. Рассказывая о подходах к решению рабочих задач — про эмоциональный опыт взаимодействия с продуктом, про слово как главный инструмент человеческого мышления или про принципы работы с интерфейсом — мы хотим обратной связи, вопросов, встречных предложений по оптимизации. Мы готовы к диалогу! И заполненные анкеты на стажировку — это отличный результат. Наша цель — создать синергию: мы делимся опытом работы в крупной компании, а студенты — свежим взглядом. Без этого развитие невозможно. В том числе мы делаем ставку на выпускников нижегородских вузов. Недавно мы открыли пятый в стране офис, и основная часть нижегородского сегмента сотрудников — представители IT индустрий.
Текст: Ольга Максимова
Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»
