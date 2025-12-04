«Люмино!» — не заклинание, а поиск талантов: в нижегородской Вышке стартовал просветительский проект для студентов

Исследования Rambler&Co показывают, что каждый второй выпускник российских вузов сегодня работает не по специальности. При этом на встречах вы рассказываете, как круто заниматься тем, что нравится, даже если получаешь образование по другому профилю. Подливаете масло в огонь?

Мы считаем, что пробовать и ошибаться – это тоже нормально! Суть встречи наших топовых дизайнеров, UX-исследователей, UX-редакторов и арт-директоров со студентами — в честном общении. Мы рассказываем про личное: наш опыт и карьерные треки. Так вышло, что это зачастую действительно истории о работе не по специальности. Я сам профессиональный психолог, но уже несколько лет руковожу проектным офисом и занимаюсь продуктовым дизайном. На каждой встрече мы буквально визуализируем возможные направления развития карьеры, говоря о том, что диплом по конкретной специальности — скорее старт, а не финишная черта.

Один из главных трендов современного образования — в том, что крупные компании стараются «взращивать кадры», начиная со старших курсов. Насколько это выигрышная стратегия, и как она работает на практике?

Это хорошая традиция — инвестиция в человеческий капитал. Мы уже несколько лет предлагаем свой профессиональный опыт и поддержку учебного процесса ведущим вузам страны. Сейчас реализуются девять образовательных программ, включая магистратуры и бакалавриаты по различным направлениям в МФТИ, НИУ ВШЭ и ИТМО.