«Многие приходят с осознанием, что их питомец может спасти жизнь другому»: как работает один из первых банков крови для животных в Нижнем

С июля клиника «Диплодок», на базе которой был создан банк крови, приняла уже 19 доноров – 10 кошек и 9 собак. Благодаря им удалось спасти, например, немецкую овчарку, которой требовалась срочная хирургия из-за проблем с селезенкой (собаке сделали переливание 2 литров крови). Среди выживших и йоркширский терьер, на которого напал алабай.
Снежана Голушко
врач лабораторной диагностики ветеринарной клиники «Диплодок», руководитель банка крови
Проблема в том, что готовые компоненты крови практически отсутствуют в свободном доступе, поэтому каждый пакет с донорской кровью – это буквально чья-то спасенная жизнь. Крови катастрофически не хватает. Потребности очень высокая – у нас клиника сложного случая, поэтому большой процент пациентов, которым остро требуется переливание. Кровь обычно не задерживается более суток. Владельцы доноров – особенные люди, и часто сами являются донорами. Многие приходят с осознанием, что их питомец может спасти жизнь другому. Питомцы переносят донорство спокойно – мы делаем все, чтобы процедура проходила без боли и тревоги.
У кошек 3 группы крови, у собак – 7-13 (!), в зависимости от классификации, что строго учитывается при переливании. И так же, как в человеческой медицине, в ветеринарии донорская кровь крайне востребована. Например, после операций и травм, при тяжелой анемии (встречается у кошек), серьезных инфекциях или онкозаболеваниях. А нередко происходят экстренные ситуации, когда кровь животному нужна здесь и сейчас, поэтому потребность в донорах велика, но к ним предъявляются довольно серьезные требования:
- возраст от 1 до 8 лет;
- вес – от 4 кг для кошек и от 20 кг для собак;
- спокойный характер;
- отсутствие хронических заболеваний, беременности, лактации, перенесенных хирургических вмешательств за последние 3 месяца, онкологии.
Вместо больничного животное-донор после процедуры получает сертификат, который можно обменять на услуги клиники или бесплатный прием у специалиста. Донорство у животных отличается от человеческого тем, что вся процедура проходит под седацией.
