«Многие приходят с осознанием, что их питомец может спасти жизнь другому»: как работает один из первых банков крови для животных в Нижнем

У кошек 3 группы крови, у собак – 7-13 (!), в зависимости от классификации, что строго учитывается при переливании. И так же, как в человеческой медицине, в ветеринарии донорская кровь крайне востребована. Например, после операций и травм, при тяжелой анемии (встречается у кошек), серьезных инфекциях или онкозаболеваниях. А нередко происходят экстренные ситуации, когда кровь животному нужна здесь и сейчас, поэтому потребность в донорах велика, но к ним предъявляются довольно серьезные требования:

возраст от 1 до 8 лет;

вес – от 4 кг для кошек и от 20 кг для собак;

спокойный характер;

отсутствие хронических заболеваний, беременности, лактации, перенесенных хирургических вмешательств за последние 3 месяца, онкологии.

Вместо больничного животное-донор после процедуры получает сертификат, который можно обменять на услуги клиники или бесплатный прием у специалиста. Донорство у животных отличается от человеческого тем, что вся процедура проходит под седацией.