Когда звонить небезопасно: в чат-бот «Немолчат» НЖКЦ за полгода обратились 260 человек

«Немолчат» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 и доступен для всех совершеннолетних жителей страны, столкнувшихся с психологическим, физическим и сексуализированным абьюзом. В среднем в течение получаса после обращения первый освободившийся психолог начнет консультацию. Причем обращаться за помощью могут не только сами пострадавшие, но и свидетели насилия – например, друзья или родственники, которым специалисты помогут подобрать нужные слова и подскажут, что делать в кризисной ситуации:

Дарья Кутанова, специалист по коммуникациям НЖКЦ: «Ключевая причина, почему мы создали именно чат, заключается в том, что не всем пострадавшим безопасно позвонить или прийти в кризисный центр лично. Часто они живут под постоянным контролем обидчика, и звонок может стать угрозой, спровоцировать эскалацию. А в чат можно написать тихо и незаметно.

Мы предположили, что такой формат может стать альтернативой телефону доверия, который в данный момент обрабатывает колоссальное количество обращений – более 20 тысяч в год. С марта в чат обратились уже больше 260 человек. Это сопоставимо с количеством обращений, которые мы получаем напрямую в центр (а нашему центру уже больше 20 лет и он довольно известен в регионе). То есть, несмотря на то, что проект еще новый и мы пока не делали масштабной рекламы, проект показал востребованность такого вида помощи».