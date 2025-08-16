Нижний вошел в пятерку российских городов по числу отметок на карте безопасности для женщин

«Карта небезопасных мест», на которой любой желающий может отметить неблагополучную локацию в городе, «Попутчица» запустила в 2024 году – сначала для Калининграда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Вскоре метки с комментариями стали появляться и в других городах России, а со временем и за ее пределами. Нижний Новгород в числе городов, где метки ставят наиболее активно (сейчас их 42 – пятый показатель по стране). Чтобы добавить «нехорошее место» нужно написать в бот, который, как и карта, регулярно модернизируется создателями проекта.

Еще один важный инструмент – соцсети, где волонтерки говорят о «важности заботы, проговаривании историй, устойчивого соседства и агентности». Там же, среди прочего, дают советы по безопасности (не только на улицах, но и в интернете) и проводят ликбез (а вы знаете, что такое кэтколлинг или спайкинг?)