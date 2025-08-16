Нижний вошел в пятерку российских городов по числу отметок на карте безопасности для женщин

Карта безопасности для женщин. Что на ней должно быть? Шоурумы? Рестораны? «Ноготочки»? В волонтерском проекте «Попутчица» считают, что гораздо важнее знать, где нет фонарей, на какой улице пытались отнять сумку, какие дворы облюбовали сомнительные компании и проч.
«Карта небезопасных мест», на которой любой желающий может отметить неблагополучную локацию в городе, «Попутчица» запустила в 2024 году – сначала для Калининграда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Вскоре метки с комментариями стали появляться и в других городах России, а со временем и за ее пределами. Нижний Новгород в числе городов, где метки ставят наиболее активно (сейчас их 42 – пятый показатель по стране). Чтобы добавить «нехорошее место» нужно написать в бот, который, как и карта, регулярно модернизируется создателями проекта.
Еще один важный инструмент – соцсети, где волонтерки говорят о «важности заботы, проговаривании историй, устойчивого соседства и агентности». Там же, среди прочего, дают советы по безопасности (не только на улицах, но и в интернете) и проводят ликбез (а вы знаете, что такое кэтколлинг или спайкинг?)
Команда проекта «Попутчица»: «Наша миссия – создание сплоченного сообщества для обеспечения безопасности и взаимоподдержки женщин, повышение осведомленности о насилии и разработка практичных инструментов для защиты себя и других. Выход на международный уровень и создание официального института.
Мы хотим пересмотреть идею сообщества в этом году, скорее всего будем пробовать создавать их локально, начнем с наиболее активных городов на нашей карте.
Приложение – это наша мечта, все что мы делаем сейчас – это пробники составляющих приложения: мы хотим чтобы в нем был чат, карта с опасными и безопасными местами, возможность строить маршруты, избегая опасные локации, например. Приложение сделать не так сложно, сложно его поддерживать, платить за размещение на платформах. Поэтому пока работаем с тем, что есть.
Мы и дальше будем развивать карту, делать ее и бота удобнее. У нас запланировано несколько коллабораций, начнем делать веб-приложение. Мы точно будем развивать нашу идею сообщества и будем рады любой помощи и поддержке».
Комментарии (0)