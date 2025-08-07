«Признаюсь, принятие диагноза далось нелегко. Но любовь к сыну сильнее всего, и мы боремся за него»

Семья Малышевых

Александр, папа: Я вырос в спальном районе Нижнего Новгорода, моим воспитанием занимались мама и бабушка. Учился в школе с музыкальным уклоном, играл в духовой секции ансамбля, очень любил спорт.

В техникуме познакомился со своей будущей женой Екатериной. Затем мы поступили вместе в один институт, на последнем курсе поженились. Потом наступила вполне благополучная беременность супруги. Я очень хотел девочку, но в 2016 году родился сын.

Наш Миша рос любознательным и веселым ребенком, рано начал вставать на ноги и ходить, но ни в какую не хотел говорить. В какой-то момент он как будто просто перестал слышать нас и обращать на нас внимание. В 2018-ом психиатр озвучил диагноз — РАС.

В то время я работал на Чемпионате мира по футболу. Работа была тяжелая, дома бывал мало. И когда Катя рассказала мне о диагнозе Миши, на меня это обрушилось как гром среди ясного неба: я совершенно не понимал, что с этим делать и каким образом себя вести. Я замкнулся в себе, заблокировал эмоции и чувства по отношению к ситуации с сыном, оставался в своем пузыре отстранения.

Катя оказалась сильнее и мудрее. Она моментально влилась в тему, приняла решение не выходить из декрета, вытягивать сына любыми способами. В итоге она сама стала коррекционным специалистом.

Долгое время я не знал, как подступиться к сыну, испытывал разный спектр чувств от бессилия до гордости. Я очень благодарен жене, что она стала неким хедлайнером в воспитании сына, его результаты – это ее титанический труд и терпение.

Миша сейчас учится в 1-ом классе по специальной программе. Мы ходим с ним в спортзал и бассейн. Я стараюсь делать все, чтобы сын рос счастливым. Я очень люблю свою семью, горжусь ей. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности!