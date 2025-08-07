Back to BASIC* в Ворсме: открываем новое загородное пространство

Крокет прошел в лучших традициях загородных вечеринок: участники в светлых луках и летних платьях, удары молотков по шарам, смех и аплодисменты. И подарки: Л'Окситан и Оптика Кронос подготовили сюрпризы для всех участников, а Babor устроил настоящий квест — два сертификата получили победители в городки и серсо, а ещё один — гость с тайным сердечком на браслете.

«Симфония Нижнего» разыграла через лотерею бутылку энонапитка, а «Луидор» не только одарил победителей игры в крокет, но и пригласил гостей оценить свои автомобили KGM Rexton на парковке. Хот-доги, пицца, охлажденные напитки — судя по горящим глазам гостей и их нежеланию разъезжаться после окончания турнира, у BASIC есть все шансы стать новым обязательным к посещению местом в области.

*back to basic — возвращение к основам



Благодарим партнеров мероприятия за помощь в организации праздника и предоставленные призы и подарки: пространство BASIC, компании Л'Окситан, Оптика Кронос, BABOR, «Симфония Нижнего» и «Луидор» (KGM Rexton).

18+

Текст: Светлана Горлина

Фото: Юрий Горячев, Юлия Левкович