Back to BASIC* в Ворсме: открываем новое загородное пространство

Устроили закрытый турнир для друзей «НН.Собака.ru» неподалеку от озера Тосканка, чтобы перевернуть представления о загородном отдыхе — провели турнир по крокету в честь открытия пространства BASIC в Ворсме. Получился не просто спортивный матч, а настоящий праздник для тех, кто ценит красоту природы, вкусную еду и атмосферу слегка аристократичного отдыха в современном прочтении.
Идеальные газоны, лежаки для тех, кто предпочитает наблюдать за игрой с бокалом в руках, озеро, в котором отражается закат: турнир по крокету прошел в BASIC — новом пространстве, на территории которого уже есть 15 гостевых домов футуристичного дизайна, кафе-пиццерия и общественная гостиная — во время турнира там угощались гости, но очень скоро здесь, по задумке основателей, разместятся коворкинг, выставки, место для проведения лекций, мастер-классов и камерных встреч.
Вадим Малов
Сооснователь пространства BASIC
Ворсма — родные места для моей семьи, где жили мои предки. Поэтому всегда хотелось внести свой вклад в то, чтобы моя малая родина развивалась. В свое время мы с нуля построили и передали в дар государству Дом детского творчества неподалеку — красивое здание в стиле неоклассицизма, где теперь занимаются дети. Сейчас развиваем это пространство, которое фактически стало частью Ворсмы, ее общественной жизни. С точки зрения инвестиций — это непростой проект с массой ограничений, так как Тосканка — это памятник природы регионального значения. Но с точки зрения идеи — это место должно стать важной точкой притяжения, сотворчества и совместного развития.
Макс Малов
Сооснователь пространства BASIC
Настало время вернуться к нормальному, когда хорошо — не значит роскошь, когда хорошо — это просто вкусно, красиво, здорово с заботой. Это возврат в наше исходное состояние, которое мы когда-то потеряли. Поэтому мы и назвали это место BASIC — имеем в виду возвращение к простым радостям жизни. В ближайших планах — запуск культурной программы в гостиной, серия гастрономических выходных, партнерские резиденции и воркшопы. А в будущем — спа-комплекс. Здесь нет пафоса, но уже есть все для того, чтобы почувствовать себя частью чего-то большого и красивого.
Крокет прошел в лучших традициях загородных вечеринок: участники в светлых луках и летних платьях, удары молотков по шарам, смех и аплодисменты. И подарки: Л'Окситан и Оптика Кронос подготовили сюрпризы для всех участников, а Babor устроил настоящий квест — два сертификата получили победители в городки и серсо, а ещё один — гость с тайным сердечком на браслете.
«Симфония Нижнего» разыграла через лотерею бутылку энонапитка, а «Луидор» не только одарил победителей игры в крокет, но и пригласил гостей оценить свои автомобили KGM Rexton на парковке. Хот-доги, пицца, охлажденные напитки — судя по горящим глазам гостей и их нежеланию разъезжаться после окончания турнира, у BASIC есть все шансы стать новым обязательным к посещению местом в области.
*back to basic — возвращение к основам
Благодарим партнеров мероприятия за помощь в организации праздника и предоставленные призы и подарки: пространство BASIC, компании Л'Окситан, Оптика Кронос, BABOR, «Симфония Нижнего» и «Луидор» (KGM Rexton).
18+
Текст: Светлана Горлина
Фото: Юрий Горячев, Юлия Левкович
