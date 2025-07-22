Юрий Артемьев: «Для будущего важно сохранять экологическое равновесие»

Что вы производите – если простыми словами?

Материалы для гражданского, промышленного и дорожного строительства. Три основных вида продукции: геотекстиль – плотное полотно для разделения и укрепления слоев грунта и щебня, гидроизоляционную геомембрану, похожую на толстую и жесткую пленку, а также георешетку для армирования откосов и оснований. Если простыми словами, то геосинтетика укрепляет конструкцию объекта, сокращает расход насыпных материалов и продлевает срок службы без ремонта.

Правда ли, что вы используете вторичное сырье? Расскажите подробнее.

Действительно, некоторая геосинтетика изготавливается из переработанных материалов. Один вид волокна, исходного сырья для геотекстиля, производится из флексы – нарезанных пластиковых бутылок. В нашей стране не так много заводов, которые занимаются производством флексы, но положительная тенденция уже наблюдается. Мы также в долгосрочной перспективе планируем наладить выработку собственных гранул для геомембраны. Бизнес постепенно понимает, что в мусоре «закопаны» огромные деньги, и начинает с ним работать.

Парадокс, что вы производите синтетику, но при этом вписываетесь в экотренды. Что еще «зеленого» скрыто в вашем производстве?

На самом деле мы не просто «вписываемся в тренды» – мы выстроили производство по принципам разумной экономики. Для будущего важно сохранять экологическое равновесие. Например, мы производим электроэнергию с помощью газопоршневых установок, поскольку ее стоимость, особенно при производстве геомембраны, это большой процент себестоимости. Таким образом снижаем издержки и общую нагрузку на сеть. Но главное – сами материалы. Геомембрана на полигонах – это не про «зеленый имидж», а про реальную защиту, без ее использования может произойти экологическая катастрофа. Геомембраной гидроизолируют полигоны ТБО или шламохранилища, и от качества материала зависит, попадут ли вредные выбросы в почву. А в Киргизии геомембрану используют для создания гигантских водонакопителей: летом собирают ручьи с гор – это позволяет обеспечить водой целый регион, продержаться до сезона дождей и не страдать от засухи.

Вы работаете даже с Киргизией, несмотря на то что производство расположено в Ильиногорске?

Мы с момента создания компании делали ставку на работу в разных регионах, в том числе за пределами страны. И по количеству заявок можем примерно сказать, где сейчас ведется активное развитие автоинфраструктуры или жилого строительства, благоустройство территорий. В данный момент Нижегородская область по объемам поставок сравнима со Свердловской областью и Краснодарским краем. С использованием наших материалов построены Крымский мост, парк «Патриот», агропромышленный комплекс «Мираторг», международный аэропорт «Шереметьево», морской порт Сабетта, стадион ФК «Краснодар». Кроме того, в прошлом году мы прошли непростой процесс получения международного сертификата ISO 9000−2015, это помогает активно развивать мировой экспорт. Первое представительство за пределами страны открылось в 2019 году в Казахстане, потом добавились Киргизия, Белоруссия, Узбекистан, позднее – Грузия и Азербайджан. Сейчас появился спрос на нашу продукцию у Египта и Саудовской Аравии – прорабатываем логистику.