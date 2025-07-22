Юрий Артемьев: «Для будущего важно сохранять экологическое равновесие»

Иногда для строительства крепких, долговечных дорог, мостов, тоннелей необходима… ткань! Точнее, геотекстиль. Такой в Володарском районе производит компания GeoSM (лауреаты «ТОП50»-2025!) – стартовали с одной линии, а сегодня активно работают по России и на экспорт. Еще делают объемную георешетку (предотвращает оползни!) и геомембрану для полигонов ТБО (с ней в почву не попадут вредные вещества). Как совместимы забота об экологии и производство синтетики, рассказывает директор по маркетингу Юрий Артемьев.
Юрий Артемьев, Виктор Парекко, Сергей Осетров
Что вы производите – если простыми словами?
Материалы для гражданского, промышленного и дорожного строительства. Три основных вида продукции: геотекстиль – плотное полотно для разделения и укрепления слоев грунта и щебня, гидроизоляционную геомембрану, похожую на толстую и жесткую пленку, а также георешетку для армирования откосов и оснований. Если простыми словами, то геосинтетика укрепляет конструкцию объекта, сокращает расход насыпных материалов и продлевает срок службы без ремонта.
Правда ли, что вы используете вторичное сырье? Расскажите подробнее.
Действительно, некоторая геосинтетика изготавливается из переработанных материалов. Один вид волокна, исходного сырья для геотекстиля, производится из флексы – нарезанных пластиковых бутылок. В нашей стране не так много заводов, которые занимаются производством флексы, но положительная тенденция уже наблюдается. Мы также в долгосрочной перспективе планируем наладить выработку собственных гранул для геомембраны. Бизнес постепенно понимает, что в мусоре «закопаны» огромные деньги, и начинает с ним работать.
Парадокс, что вы производите синтетику, но при этом вписываетесь в экотренды. Что еще «зеленого» скрыто в вашем производстве?
На самом деле мы не просто «вписываемся в тренды» – мы выстроили производство по принципам разумной экономики. Для будущего важно сохранять экологическое равновесие. Например, мы производим электроэнергию с помощью газопоршневых установок, поскольку ее стоимость, особенно при производстве геомембраны, это большой процент себестоимости. Таким образом снижаем издержки и общую нагрузку на сеть. Но главное – сами материалы. Геомембрана на полигонах – это не про «зеленый имидж», а про реальную защиту, без ее использования может произойти экологическая катастрофа. Геомембраной гидроизолируют полигоны ТБО или шламохранилища, и от качества материала зависит, попадут ли вредные выбросы в почву. А в Киргизии геомембрану используют для создания гигантских водонакопителей: летом собирают ручьи с гор – это позволяет обеспечить водой целый регион, продержаться до сезона дождей и не страдать от засухи.
Вы работаете даже с Киргизией, несмотря на то что производство расположено в Ильиногорске?
Мы с момента создания компании делали ставку на работу в разных регионах, в том числе за пределами страны. И по количеству заявок можем примерно сказать, где сейчас ведется активное развитие автоинфраструктуры или жилого строительства, благоустройство территорий. В данный момент Нижегородская область по объемам поставок сравнима со Свердловской областью и Краснодарским краем. С использованием наших материалов построены Крымский мост, парк «Патриот», агропромышленный комплекс «Мираторг», международный аэропорт «Шереметьево», морской порт Сабетта, стадион ФК «Краснодар». Кроме того, в прошлом году мы прошли непростой процесс получения международного сертификата ISO 9000−2015, это помогает активно развивать мировой экспорт. Первое представительство за пределами страны открылось в 2019 году в Казахстане, потом добавились Киргизия, Белоруссия, Узбекистан, позднее – Грузия и Азербайджан. Сейчас появился спрос на нашу продукцию у Египта и Саудовской Аравии – прорабатываем логистику.
Чем клиенты из других стран отличаются от российских?
В основном запросами: разные почвы, разные виды деятельности – где-то больше занимаются горной добычей, где-то дороги строят, где-то активно осушают территории. Нам приходится конкурировать с производителями из Турции, которые часто ближе к нашим конечным клиентам, либо с Китаем, который заметно дешевле.
Интересно, что международные продажи редко происходят без личной встречи – в отличие от российского рынка, где мы внедрили цифровые решения, позволяющие провести практически всю сделку в онлайн-режиме. В Казахстане, Киргизии, Узбекистане более развито сарафанное радио. А еще люди там буквально бросают трубки, если с ними разговаривать по скрипту: когда они слышат грамотный, выверенный текст, то думают, что это робот. Признают только личное, живое общение, даже если оно не такое «красивое».
Когда вы едете по дороге, можете визуально определить, использованы ли там ваши материалы?
Если вижу колею, то понимаю, что геотекстиля и геосетки нет. Они распределяют нагрузку и борются с колейностью – щебенка не проваливается.
Получается, если вспомнить классика, что как минимум одну проблему России из двух главных вы решаете?
Стараемся. И к слову, у нас есть еще отдел, который работает на грани просветительской деятельности. Наши специалисты активно взаимодействуют с проектными институтами, проводят обучающие семинары, оказывают содействие в расчетах и помогают грамотно интегрировать геосинтетические решения в строительные проекты, делая их строительство выгоднее, а эксплуатацию – долговечнее.
Юрий Артемьев, Виктор Парекко и Сергей Осетров сфотографированы у Пакгаузов – металлических конструкций XIX века, расположенных на территории бывшего грузового порта на Стрелке. Они были построены в 1882 году для главного здания XV Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве, вновь использованы в 1896 году на XVI Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и после векового забвения в качестве опор для складских помещений реконструированы и превращены в выставочный павильон и концертный зал – место проведения официальной церемонии премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Мария Мужжухина
Волосы: HUB
Визаж: Екатерина Мешалкина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)