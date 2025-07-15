«Ты точно не уйдешь в декрет?»: в Нижнем заработала горячая линия для женщин, столкнувшихся на работе с дискриминацией

«НН.Собака.ru» узнала от команды проекта, что исходя из фокус-групп, исследований и опросов, проблема по-прежнему стоит остро не только у нас в регионе – женщинам по всей России работодатели отказывают в трудоустройстве и препятствуют карьерному росту, мотивируя свои действия возможным декретом будущей сотрудницы. Молодые девушки часто сталкиваются на собеседовании с прямым вопросом: «Ты точно не уйдешь в декрет?» и последующим отказом потенциального работодателя.

Служба поддержки в Нижнем Новгороде начала работать месяц назад, и уже поступило около 150 звонков. Номер горячей линии: +7 800 775 31 52.

Евгений Журавлев, руководитель АНО «Институт демографического развития»: «У нас сейчас прописано несколько скриптов по взаимодействию. В них вопросы по типу «Что не может или обязан делать работодатель?», «Что делать, если создают условия, чтобы я ушла?», «Какие у меня права в ситуации, при которой мне отказывают в приеме на работу из-за беременности?». Соответственно, наши сотрудники, зная статьи трудового кодекса, где все права и обязанности прописаны, могут помочь.

Под каждый случай у нас есть подробная маршрутизация по соответствующей жизненной ситуации, которая предполагает определенные пути решения проблем. Например, наши сотрудники могут подсказать, в какой госорган обратиться, предложить перевести разговор на юриста для более детальной консультации, помочь составить заявление, жалобу или иск для решения проблемы. И отдельно, безусловно, мы готовы проводить работу по поддержке женщин в правовом поле, в котором они оказываются, написав эту жалобу или подав иск на работодателя».