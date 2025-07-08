Сабина Гаджиева: «Невозможно принудить человека заниматься благотворительностью. Он должен прийти к этому сам»

Проект – это возможность быстро собрать какую-то значительную сумму. Фонд НОНЦ и врачи онкоцентра распределяют, на что идут средства: на лечение отдельных детей или на закупку лекарств. Например, в этом году мы получили более 1,6 миллиона рублей и закрыли все существующие на сайте фонда сборы. Хватило и на медикаменты для всего отделения на два месяца, и на особые лекарства для конкретных детей.

Мы придумали легкий формат для акции: люди любят ходить в рестораны, а обслуживают гостей в дни ее проведения нижегородские предприниматели, спортсмены, политики, диджеи, блогеры и общественные деятели. Любой человек, посетивший мероприятие, вносит свой вклад: все чаевые, выручка с лекций и мастер-классов (как было в этом году), а также часть прибыли ресторана переводится в фонд НОНЦ.

Проект выполняет еще и просветительскую функцию: мы рассказываем о благотворительности в Нижегородской области (в формате лекций и интеллектуальной игры): о наших купцах – Рукавишникове, Бугрове, Блинове, которые не просто зарабатывали деньги, но и делились с народом: строили школы, больницы, вдовьи дома, интернаты для беспризорных детей, храмы.

Невозможно принудить человека заниматься благотворительностью. Он должен прийти к этому сам. Первый год или два я расстраивалась, когда некоторые гости оставляли небольшие чаевые. Возможно, это было связано с недостаточной осведомленностью и о проекте, и о фонде НОНЦ. Но акция росла, а с ней и доверие: я заметила, что люди стали отзывчивее. Иногда в суете современной жизни мы не замечаем, что кому-то рядом нужна помощь, – а проект, его информационное поле напоминают. Мне часто пишут: «Спасибо, что благодаря вашей акции мы можем помочь».

Все наши звездные официанты проходят обучение. Нужно знать и меню, и как обслуживать клиентов. Но за один мастер-класс всему научиться невозможно, поэтому каждому приглашенному официанту помогает профессиональный. Есть костяк – известные люди, которые работают на нашей акции из года в год. Но у нас появляются много новых лиц, от блогеров до бизнесменов, их мы тоже привлекаем к участию.

Я очень сильно включаюсь эмоционально. Переживаю все время, пока идет подготовка, расстраиваюсь, если мы не собираем нужной суммы. Иногда случается и выгорание. Но я решила для себя так: мне даются силы это делать, значит я буду продолжать. И я выдыхаю, восстанавливаюсь и снова возвращаюсь к акции. Проводить ее не в ресурсе вообще нельзя, она очень сильно выжимает тебя изнутри, поэтому я делаю ее только тогда, когда чувствую, что смогу, вывезу.

Поняла, что важно сопереживать в здравых рамках, вовремя абстрагироваться. Чтобы не сломаться. Со временем я стала принимать, что есть вещи, на которые я повлиять не могу, – да, мы собрали деньги, но дальше все зависит от организма ребенка. Делай то, что должен, и пусть будет то, что будет. Этому я училась.

Русская душа стремится помогать. Мы вообще очень отзывчивые люди: благотворительность – неотъемлемая часть национального культурного кода. Я не хочу прожить жизнь, просто зарабатывая деньги и тратя их на себя. Моя цель – оставить что-то после. И если у меня есть возможность помочь хотя бы нескольким детям, которые благодаря моему проекту будут жить, – это благо для моей души.