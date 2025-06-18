В Нижнем открылся постоянный банк крови для собак и кошек

Кровь считается органом, поэтому переливание вполне можно назвать трансплантацией. Процесс трудоемкий: сначала врачи определяют группу крови донора и реципиента, берут перекрестную пробу (тестируют совместимость крови двух животных, чтобы избежать нежелательных реакций), и только потом проводят забор, проверяя и подготавливая компоненты крови для переливания. При первой донации проводят исследования крови, УЗИ, биохимический анализ и другие (первый раз, кстати, бесплатно).

Животное-донор должно соответствовать многим критериям. Например, быть младше 8 лет, без инфекционных и инвазионных заболеваний, беременности, лактации. К процедуре не допускают питомцев, которым уже переливали кровь во время курсов химиотерапии и применения иммуносупрессивных препаратов. Донором может стать только животные после вакцинации и обработки от внешних и внутренних паразитов (не позднее чем за 10 дней до донации). Есть требования и к весу: для кошек – минимум четыре килограмма, для собак – от 20.