В Нижнем открылся постоянный банк крови для собак и кошек

Он работает на базе ветклиники «Диплодок». Здесь можно проверить своего питомца на пригодность к сдаче материала для переливания и стать возможным будущим участником программы (25 июня пройдет первый День донора!). Донорство крови у животных, как и у людей, помогает своевременно оказывать помощь, например, при тяжелых травмах, операциях и инфекциях.
врач лабораторной диагностики ветеринарной клиники «Диплодок»
Донорская кровь — один из наиболее востребованных "продуктов" в ветеринарной медицине. Наши пациенты часто сталкиваются как с острыми, так и с хроническими кровопотерями: травмы, операции, отравления и др. Сказать точно, сколько раз в день мы переливаем кровь или ее компоненты (плазма, эритроцитарная масса и др.) сложно, но ясно одно — вопрос недостатка донорской крови в нашем городе стоит остро.
Кровь считается органом, поэтому переливание вполне можно назвать трансплантацией. Процесс трудоемкий: сначала врачи определяют группу крови донора и реципиента, берут перекрестную пробу (тестируют совместимость крови двух животных, чтобы избежать нежелательных реакций), и только потом проводят забор, проверяя и подготавливая компоненты крови для переливания. При первой донации проводят исследования крови, УЗИ, биохимический анализ и другие (первый раз, кстати, бесплатно).
Животное-донор должно соответствовать многим критериям. Например, быть младше 8 лет, без инфекционных и инвазионных заболеваний, беременности, лактации. К процедуре не допускают питомцев, которым уже переливали кровь во время курсов химиотерапии и применения иммуносупрессивных препаратов. Донором может стать только животные после вакцинации и обработки от внешних и внутренних паразитов (не позднее чем за 10 дней до донации). Есть требования и к весу: для кошек – минимум четыре килограмма, для собак – от 20.
Если нам удастся привлечь достаточное количество неравнодушных владельцев, готовых привести своих питомцев-доноров, то в рамках этих акций мы сможем обеспечить потребности не только нашей клиники, но и частично других. Каждая порция крови – это чей-то спасенный любимец. Если инициатива получит поддержку, мы готовы проводить такие дни на регулярной основе. А значит, сможем спасать еще больше жизней.
Подробнее о донации, критериях отбора доноров и проекте в целом можно узнать здесь.
Где: Ветеринарная клиника «Диплодок», пр. Гагарина, 29
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