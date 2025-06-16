Алексей Щепетков: «Последнее решение все равно остается за человеком»

Отбрасываем апокалиптические сценарии и окунаемся в дивный новый мир возможностей с искусственным интеллектом: выяснили у коммерческого директора IT-компании STM Labs Алексея Щепеткова, почему не надо бояться внедрять новые технологии, что такое ИИ-агенты (спойлер: агент Смит не при делах) и стоит ли бояться, что человечество разучится думать самостоятельно.
Как вы для себя определяете – что такое искусственный интеллект?
Сейчас вокруг искусственного интеллекта очень много информационного шума, и любое определение может быть подвергнуто критике. Чтобы снять ненужный слой словоблудия в поисках истины, скажу так: ИИ – это очередной инструмент, который позволит заработать деньги.
Понятно, что в широком смысле – это все, что известно сейчас в виде генеративного интеллекта, тот же ChatGPT, например. Если же приземлиться на уровень бизнеса, то существуют решения, которые могут помочь оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и соответственно доход предпринимателей. Это так называемые ИИ-агенты, на них мы и сфокусировались.
В каких сферах они применяются?
Как правило, там, где есть общение с клиентами. Где вместо человека или оператора включается в общение робот на основе искусственного интеллекта, который имеет возможность за счет генеративных языковых моделей общаться с потенциальным клиентом гуманизированным образом, то есть приближенным к человеческому, понимать его задачу и предлагать возможные решения.
У бизнеса сегодня большой спрос на продукты на базе искусственного интеллекта?
Общая тенденция: бизнес видит, что это находится в топе, действительно работает, и начинает интересоваться. Здесь вопрос в том, чтобы правильно объяснить, какие выгоды можно получить от внедрения тех или иных элементов на основе искусственного интеллекта. И многие компании, в том числе и наша, обеспечивают консалтинг: встречаются с заказчиком, изучают его бизнес-процессы и находят, где использование ИИ-агентов будет действительно приносить выгоду. Поэтому мой главный совет: не нужно бояться достижений, нужно ими пользоваться.
ИИ может заменить человека?
Речь идет скорее о помощи. Последнее решение все равно остается за человеком. Простой пример – запись к врачу. Человек обращается к системе, ИИ-агенту, который направляет его, объясняет, что нужно сделать. Но в любой критической ситуации срабатывает триггер, который позволяет оператору этих агентов включиться в диалог.
Это сейчас. А если в будущее посмотреть – искусственный интеллект захватит мир или нет?
Захватит, конечно (смеется).
Успеем подготовиться?
Сначала человечество, наверное, должно накопить огромный ворох проблем, устраниться от их решения, упасть в объятия искусственного интеллекта и передать ему бразды правления. Это какой-то пессимистический сценарий и, на мой взгляд, маловероятный. Все-таки ИИ – это инструмент, который плотно войдет в нашу жизнь, будет помогать, закрывать львиную долю рутинных операций. На этом пока все.
В каких областях у ИИ нет перспектив развития?
Мне кажется, таких областей нет. Везде есть рутина – а все, что касается рутины, можно отдавать в работу машинам. Есть области, где сейчас видно, что ИИ «выстреливает». В телефоны встраивается режим искусственного интеллекта. Где-то он позволяет управлять транспортным средством, анализируя огромное количество видеопотоков. А есть генеративный интеллект, который позволяет формировать видеоряды без привлечения актеров. Пока это фрагментарное присутствие ИИ, но. думаю, скоро оно будет повсеместным.
Может быть, единственная профессия, которую нельзя заменить, – это профессия учителя. Потому что любой генеративный интеллект опирается на какие-то данные. Мы говорим, например, что искусственный интеллект научился создавать музыку. Но он делает это на основе огромного массива всей музыки, которая есть в мире. Ему нужны существующие паттерны. А кто создает их? И кто учит их создавать? Это должен быть именно человек. И опираться он должен на достоверные источники.
Если передать столько функций ИИ, не разучится ли человек думать самостоятельно?
Внедрение искусственного интеллекта нужно рассматривать исключительно в динамике: скорее благодаря ему появятся новые профессии, которые потребуют развития новых знаний. Думаю, это больше напоминает новый виток эволюции.
Текст: Карина Весновская
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