Алексей Щепетков: «Последнее решение все равно остается за человеком»

Как вы для себя определяете – что такое искусственный интеллект?

Сейчас вокруг искусственного интеллекта очень много информационного шума, и любое определение может быть подвергнуто критике. Чтобы снять ненужный слой словоблудия в поисках истины, скажу так: ИИ – это очередной инструмент, который позволит заработать деньги.

Понятно, что в широком смысле – это все, что известно сейчас в виде генеративного интеллекта, тот же ChatGPT, например. Если же приземлиться на уровень бизнеса, то существуют решения, которые могут помочь оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и соответственно доход предпринимателей. Это так называемые ИИ-агенты, на них мы и сфокусировались.

В каких сферах они применяются?

Как правило, там, где есть общение с клиентами. Где вместо человека или оператора включается в общение робот на основе искусственного интеллекта, который имеет возможность за счет генеративных языковых моделей общаться с потенциальным клиентом гуманизированным образом, то есть приближенным к человеческому, понимать его задачу и предлагать возможные решения.