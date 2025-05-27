Фонд «Время РАСсвета» собирает вещи на свой благотворительный гараж-сейл

Каталог барахолки уже начинает пополняться вещами, например, супруги главы региона Екатерины Никитиной. Дизайнер Алена Ахмадулина также примет участие в акции и (уже по традиции!) передаст новую одежду из своих коллекций.

Екатерина Ферапонтова, директор благотворительного фонда «Время РАСсвета»: Гостей нашей барахолки с каждым разом все больше и больше, что не может не радовать. Наверное, это та помощь, которая доступна каждому. Средства идут на оплату занятий специалистов и стоит понимать, что на них дети осваивают жизненно необходимые навыки. Как бы это банально ни звучало, но, конечно, нам дороги любые успехи ребенка. Каждый человек, который принимает участие в этой акции, вносит непосредственный вклад в развитие наших подопечных и улучшение качества жизни как самих детей, так и их семей.

Вещи можно привезти на Семашко, 15/39, в будние дни с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 (до 4 июня!). Предварительно нужное позвонить по телефону +7 953 564 92 99 (Екатерина).

А сама барахолка будет проходит 5 и 6 июня с 12:00 до 20:00 на Большой Покровской, 20Б (1 этаж).

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Фото: Дмитрий Гуричев