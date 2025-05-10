Благотворительный фонд «Алиса» запускает Школу приемных родителей

После выпуска родителей продолжат консультировать и поддерживать, в том числе в кризисных ситуациях. Команда также планируете развивать программу сложноустраиваемых детей: подростков, ребят с ОВЗ и инвалидностью, братьев и сестер. Фонд уже помог 567 детям (!) не попасть в детские дома, 27 подопечных обрели семьи, а еще 21 вернулись к родным.

От команды «Алисы»: Есть перечень обязательных тем, которые мы должны осветить. Это возрастные периоды развития ребенка, привязанность и ее нарушения, особенности детей-сирот, психологические травмы, период адаптации в семье, отношения с кровными родственниками приемных детей, юридические аспекты усыновления и опеки, базовые медицинские знания о детях и многое другое. Нам важно помочь будущим опекунам и усыновителям сделать осознанный выбор в вопросе принятия ребенка на воспитание в семью, исследовать тему ресурсов, сильных и слабых сторон, а также риски, с которыми они могут столкнуться.

Напомним, в апреле фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли социально-реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова. Подробнее здесь.