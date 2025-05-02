В Нижнем начнут штрафовать за неправильное обращение с домашними животными

Олеся Филатова, основательница проекта «Угол»: «Штрафы как часть комплекса мер — полезны, но только если они сопровождаются грамотной информационной и инфраструктурной поддержкой, а этого я в проекте по правилам содержания домашних животных не увидела. Владельцы зачастую рассматривают собак как «самостоятельных существ», не требующих надзора, а самовыгул — как «естественную потребность», не требующую контроля. При этом именно собака на самовыгуле может стать причиной травмирования человека, ДТП или распространения инфекционных заболеваний».

Олеся Филатова рассказала, что самые главные проблемы животных в Нижнем это безнадзорный самовыгул, котоквартиры (они же «домашние концлагеря») и отсутствие уборки за животными на улице.

В цифрах: Содержание животных в коридорах, подвалах, на чердаках, лестничных площадках и пр. будут штрафовать на 1-3 тыс руб. За загрязнение питомцами мест общего пользования штраф составит от 500 до 1 тыс руб. Для хозяев перенаселенных животными квартир штраф будет варьироваться в пределах 2-5 тыс руб. Выгул без намордника, детьми или нетрезвыми людьми — 1-3 тыс руб. В случае если животное на прогулке причинит кому-нибудь вред, с хозяина взыщут от 10 до 30 тыс руб. При нарушении перевозки животных в общественном транспорте могут оштрафовать на 1 тыс руб.

Фото: Анастасия Волкова