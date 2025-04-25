В Нижнем открылась будка фрод-рулетки

Главная задача максимально растянуть этот увлекательный диалог — чем дольше он длится, тем больше злоумышленники теряют денег (что-то около 200 рублей в минуту!). Аттракцион упражнений в манипуляциях расположился в «Фантастике» — будку установили Т-Банк и «Горький Тех». Кстати, первым сервис по перехвату звонков мошенников протестировал главред «Чтива», медиаменеджер и писатель Сергей Минаев, считающий что «спасти, например, доверчивого пенсионера с помощью собственного остроумия и коммуникативных навыков — достойный вызов и задача».

Перед стартом участники смогут пройти первоначальную психологическую подготовку: изучить типичные методы воздействия мошенников, тактические приемы, как удерживать их дольше и получить другие советы по безопасности. Обучающие материалам будут актуализироваться в зависимости от изменений в поведенческих паттернах злоумышленников.

Где: ТРК «Фантастика» (​​ул. Родионова, 187)

Когда: c 25 апреля по 25 мая

18+