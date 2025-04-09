В Нижнем откроют социально-реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова

Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» будут помогать здесь детям и подросткам с зависимостью от психоактивных веществ и проблемами с адаптацией в обществе. Над проектом при жизни работал фотограф-документалист Дмитрий Марков, который сам много лет боролся с зависимостью.
Дмитрий Марков
Центр открывается в апреле и в первый год должен принять около 100 подопечных. Они буду осваивать новые навыки и модели поведения на индивидуальных и групповых занятиях, в том числе на диалектико-поведенческой терапии. Главная цель – устойчивая ремиссия и возвращение к здоровому образу жизни. Абилитационный проект уникален для России – большинство организаций сейчас работают только со взрослыми.
Команда центра: Реабилитация в центре может длиться от полугода, и одновременно в нем смогут находиться до 30 подростков, направленных из детских домов, социальных учреждений и кризисных семей. Важно отметить, что 12-шаговая программа не так эффективна для подростков, поскольку они не могут признать свою зависимость и не имеют четких паттернов поведения для возвращения к нормальной жизни. Вместо этого мы будем применять коррекционные программы и уделять значительное внимание спорту и телесной терапии, чтобы помочь подросткам восстановить когнитивные навыки и улучшить физическое состояние.
Подростки, прошедшие реабилитацию, получат возможность приобрести интересные увлечения, познакомиться с новыми людьми и, в будущем, с большей вероятностью смогут избежать рецидивов и будут положительно влиять на своих друзей в кризисных ситуациях. Мы стремимся выстроить систему помощи, которая будет включать как курс реабилитации, так и поддержку после него.
На сайте фонда «Алиса» открыт благотворительный сбор для желающих помочь центру.
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