В Нижнем откроют социально-реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова

Команда центра: Реабилитация в центре может длиться от полугода, и одновременно в нем смогут находиться до 30 подростков, направленных из детских домов, социальных учреждений и кризисных семей. Важно отметить, что 12-шаговая программа не так эффективна для подростков, поскольку они не могут признать свою зависимость и не имеют четких паттернов поведения для возвращения к нормальной жизни. Вместо этого мы будем применять коррекционные программы и уделять значительное внимание спорту и телесной терапии, чтобы помочь подросткам восстановить когнитивные навыки и улучшить физическое состояние.

Подростки, прошедшие реабилитацию, получат возможность приобрести интересные увлечения, познакомиться с новыми людьми и, в будущем, с большей вероятностью смогут избежать рецидивов и будут положительно влиять на своих друзей в кризисных ситуациях. Мы стремимся выстроить систему помощи, которая будет включать как курс реабилитации, так и поддержку после него.