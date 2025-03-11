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В Нижнем ограничивают движение самокатов почти на 120 территориях и объектах!

С этого сезона не поколесить по Рождественской, площадям Горького и Революции, в Кремле, по парку «Дубки» и Свердлова, нельзя на Верхневолжскую набережную и Федоровского, Малую Покровскую, Кожевенную, Стрелку и все (!) городские мосты.

Где-то обошлись ограничением скорости – до 10 км/ч в Сормовском и Автозаводском парках, до 15 км/ч по Варварской, Ульянова и Большой Печерской, до 20 км/ч по Минина, Нижне-Волжской набережной, Щелоковскому хутору. Все «запретные» зоны для самокатов можно посмотреть здесь.

Кстати, по итогам прошлого года Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов по авариям с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности – пострадало 250 (!) человек. Основная причина таких ДТП – превышение скорости и экстремальное вождение.

Фото: Анна Липман

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