В Нижнем ограничивают движение самокатов почти на 120 территориях и объектах!

Где-то обошлись ограничением скорости – до 10 км/ч в Сормовском и Автозаводском парках, до 15 км/ч по Варварской, Ульянова и Большой Печерской, до 20 км/ч по Минина, Нижне-Волжской набережной, Щелоковскому хутору. Все «запретные» зоны для самокатов можно посмотреть здесь.

Кстати, по итогам прошлого года Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов по авариям с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности – пострадало 250 (!) человек. Основная причина таких ДТП – превышение скорости и экстремальное вождение.

Фото: Анна Липман