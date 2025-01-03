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В космосе нашли елку. Что? Да!

Она располагается на расстоянии примерно в 2400 световых лет от нас в созвездии Единорог. Но правильнее «рождественскую ель» (или NGC 2264) именовать «скоплением Снежинки», и оно вовсе не зеленое. Открыл его Уильям Гершель еще в 1784, разглядывая созвездие между Орионом, Малым и Большим псом.

Как мы узнали у астрофотографа Василия Чуфарина, свой яркий зелёный цвет на фотографиях скопление получило благодаря фильтрам (фото без них тоже показываем!): «такой цвет получился случайно во время экспериментов с искусственной палитрой Хаббла. Она нужна для обозначения границ газопылевых облаков, из-за чего снимок получается более объемным и детальным. Многие знаменитые туманности (например, Столпы Творения) обработаны по этой методике. В оригинальном цвете снимки, конечно, не такие захватывающие». 

Фото: NASA

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