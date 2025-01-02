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Нижегородский краш — Морозко, а не Дед Мороз

Сказочного героя упомянули в нижегородских СМИ почти 14 тысяч раз (возможно из-за выхода одноименного фильма в 2026). 

Это мы узнали из рейтинга самых медийных российских новогодних персонажей. Первое и второе место по России неизменно у Деда Мороза (194 477) со Снегурочкой (90 541). Региональные новогодние волшебники тоже не отстают — среди популярных Талви Укко из Карелии, Кыш Бабай из Татарстана, Чысхаан из Якутии.

А по мировой статистике Санта-Клауса скоро обгонет финский Йоулупукки. Следим за противостоянием!

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