«Дом удивительных людей» ищет наставников

«Например, студент Макс не знает как рисовать лицо человека, он знает, как называются части лица, но не способен самостоятельно их нарисовать. Тогда тьютор на отдельном листе бумаги рисует глаза, нос, рот. В этом случае Макс уже способен повторить форму и результатом работы будет не сплошные круги на листе, а лицо человека».