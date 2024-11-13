«Дом удивительных людей» ищет наставников

Нужны тьюторы, которые будут помогать студентам проекта (детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья) в творческих классах. Например, держать инструменты по методу «рука в руке» или направлять в процессе выполнения задания.
«Например, студент Макс не знает как рисовать лицо человека, он знает, как называются части лица, но не способен самостоятельно их нарисовать. Тогда тьютор на отдельном листе бумаги рисует глаза, нос, рот. В этом случае Макс уже способен повторить форму и результатом работы будет не сплошные круги на листе, а лицо человека».
Тьюторство можно совмещать с другой работой. Подробности у куратора Натальи Вагановой.
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