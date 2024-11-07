Лекции в барах. Что? Да!

Заходит как-то кандидат химических наук, биолог (а вообще несколько!) и аспирант юрфака в бар! Нет, это не начало анекдота, хотя шутки программой тоже предусмотрены. Это «Лобачевский Lab» устраивает 9 ноября научные посиделки в «Штабе», Cargo cult, «На дне» и «Пивзаводе» сразу. Будут лекции о ДНК (расскажут, когда изобретут лекарство рака!) и правах животных, еще узнаем, почему машины пока не летают и послушаем всякие байки ученых жен и мужей. Выбрать, конечно, непросто, но нужно, все лекции стартуют в 17:00. Кстати, относительно формата, в питейных заведениях всегда ведь поощрялись разговоры о высоких материях? Ну, тогда за науку!