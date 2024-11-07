Лекции в барах. Что? Да!

Заходит как-то кандидат химических наук, биолог (а вообще несколько!) и аспирант юрфака в бар! Нет, это не начало анекдота, хотя шутки программой тоже предусмотрены. Это «Лобачевский Lab» устраивает 9 ноября научные посиделки в «Штабе», Cargo cult, «На дне» и «Пивзаводе» сразу. Будут лекции о ДНК (расскажут, когда изобретут лекарство рака!) и правах животных, еще узнаем, почему машины пока не летают и послушаем всякие байки ученых жен и мужей. Выбрать, конечно, непросто, но нужно, все лекции стартуют в 17:00. Кстати, относительно формата, в питейных заведениях всегда ведь поощрялись разговоры о высоких материях? Ну, тогда за науку!
В «Штабе» сразу две лекции. На первой о том, как от идеи получения клея из «сирени» и «черемухи» можно прийти к исследованиям наноалмазов. А еще заглянем в молекулярный мир клеток, чтобы лучше понять, как они функционируют. Также обещают забавные истории из жизни ученых.
Спикеры: Вера Давыдова, доцент кафедры органической и фармацевтической химии ЧГУ и Влада Тулявко, исследователь НИИ молекулярной клеточной медицины РУДН.
В «Пивзаводе» узнаем у кандидата химических наук Ольги Миколайчук, как редактура ДНК позволяет активизировать работу «хороших» клеток и побыстрее расправляться с «плохими», а главное, когда же, наконец, придумают лекарство от рака.
В «На дне» без Горького, но с кандидатом биологических наук Викторией Турубановой. Она рассмотрит насущные вопросы о раке – есть ли уже универсальная таблетка от онкологии, чего бояться, и о чем не говорят журналисты. Перед этим пройдет лекция «Тварь дрожащая или право имеет: о правах животных в Средние века и наше время». Спикер – член Совета молодых юристов Нижегородской области, аспирант юрфака ННГУ Юлия Чайка.
В Сargo cult кандидат биологических наук Елена Кондакова заберет всех нас в загадочный мир лабораторий – побудем немного учеными, узнаем кое-что о мышах-киборгах и посчитаем халаты докладчика. А вместе с победителем Science Slam Еленой Дугановой будем разбираться, кто все-таки должен управлять автомобилями будущего – искусственный интеллект или человек.
Фото: соц.сети Science Slam
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