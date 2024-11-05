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Язык жестов (и жестовый язык), искусство без зрения, музей и ПТСР: в Арсенале пройдет серия инклюзивных мастер-классов

Проект представляет собой лабораторию по развитию доступности и гостеприимства в музеях. Занятия будут не только для профессионалов, но и для всех желающих познакомиться с темой выстраивания коммуникаций с различными культурными аудиториями. Среди спикеров, например, Виталий Полонский — главный хормейстер камерного хора musicAeterna (Санкт-Петербург) и Эмма Кумуржи — глухая, преподаватель МГЛУ, исследователь жестового языка.

 

12 ноября в 19:00 идем на лекцию про жестовый язык и язык жестов (не путать!). Будем разбираться в чем отличие первого от второго. Узнаем, как хор понимает дирижера без слов, как невербальные коммуникации проявляются в классической скульптуре и лингвистике; как передать эмоции «на пальцах».

Участники:

Виталий Полонский, главный хормейстер камерного хора musicAeterna (Санкт-Петербург);

Наталья Кортунова, искусствовед, автор книг и статей по искусству, старший научный сотрудник Пушкинского музея, хранитель скульптуры в отделе нового западного искусства;

Эмма Кумуржи, глухая, преподаватель практики перевода РЖЯ в Московском государственном лингвистическом университете, исследователь жестового языка.

13 ноября в 19:00 пройдет лекция «Зрительное восприятие, перспектива и искусство без зрения». Вместе с художниками и учеными поговорим о разных культурных значениях зрения и слепоты, оптике и свете, обсудим разнообразные интерпретации зрительного и невизуального восприятия. 

Участники:

Екатерина Ефимова, художник, искусствовед, хранитель фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина;

Сергей Стафеев, доктор технических наук, профессор Института когнитивных исследований СПбГУ, научный руководитель Музея оптики;

Оксана Осадчая, незрячая, эксперт по доступности музейных программ для незрячих и слабовидящих, филолог.

14 ноября в 14:30 узнаем все о посттравматическом стрессовом расстройстве – как коммуницировать с людьми пережившими травму и есть ли способ заинтересовать невнимательных посетителей. А в 19:00 пройдет танцевальный перформанс «Саша и Алиса». В сценической форме проследим за метаморфозами отношений матери и ребенка. 

 

 

Перевод на русский жестовый язык и с русского жестового языка — Ирина Гинзберг.

Подать заявку на бесплатное участие можно здесь

Когда: с 12 по 14 ноября
Где: Кремль, 6

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