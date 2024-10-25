«Доминируй и пиарь», «делегируй и качай»: как прошла конференция по маркетингу «Digital-Осень»

Digital-осень в отличии от аналоговой, она не для созерцателей вообще. На Нижний выпали густые осадки в виде прокаченных маркетологов и пиарщиков, дизайнеров и сммщиков, с которыми мы раскручивали воронки продаж, разбирались, куда ведут лиды и чем CEO отличается от SEO. Впечатлившись деятельным мероприятием, показываем его вам.
Вход в «Маяк» в моросящее утро среды облюбован молодыми и возмужавшими маркетологами. Очередь начинается из-за угла и своей протяженностью живо напоминает какой-нибудь столичный клуб перед концертом какого-нибудь резво залетевшего фрешмена. Видимо, правда, маркетинг – «новый рэп».
Конференцию, которая символично проходит в день рекламиста, поделили на три блока: «разделяй и властвуй»; «доминируй и пиарь»; «делегируй и качай». И сразу хочется все попробовать.С первой панели уносим чемодан с инсайдами про WebApp’ы в телеграмме. Если кратко, то это своеобразная надстройка для работы с чат-ботами, которая делает из них полноценные сайты, снабженные всем необходимым рабочим функционалом.
После двух часов «разделения и властвования» в микрофон объявляют перерыв, и все телепортируются на ланч. Решили не повторять утренний экспириенс в очереди страждущих кофеина, потому идем разминаться, организованными неподалеку активностями. Мини-гольф, проверка зрения (стабильные минус полтора уже два года), и обратно в мир просветленного digital'a.
Секция «доминируй и пиарь», как нетрудно догадаться, о лайфхаках продвижения и рекламы. Из двух часов плотного интенсива забираем кейсы про Telegram Ads и SEO (совокупность процессов по улучшению сайта для ранжирования в поисковых системах – Прим. редакции).
Заключительная часть оказалась самой прикладной. «Делегируй и качай» про построение личного бренда и получение дивидендов от построенного. Основной тейк – успешное позиционирование в соцсетях строится на реальной экспертности, обрамленной в качественный визуал.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
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