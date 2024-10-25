«Доминируй и пиарь», «делегируй и качай»: как прошла конференция по маркетингу «Digital-Осень»

Вход в «Маяк» в моросящее утро среды облюбован молодыми и возмужавшими маркетологами. Очередь начинается из-за угла и своей протяженностью живо напоминает какой-нибудь столичный клуб перед концертом какого-нибудь резво залетевшего фрешмена. Видимо, правда, маркетинг – «новый рэп».

Конференцию, которая символично проходит в день рекламиста, поделили на три блока: «разделяй и властвуй»; «доминируй и пиарь»; «делегируй и качай». И сразу хочется все попробовать.С первой панели уносим чемодан с инсайдами про WebApp’ы в телеграмме. Если кратко, то это своеобразная надстройка для работы с чат-ботами, которая делает из них полноценные сайты, снабженные всем необходимым рабочим функционалом.