Чебуриада' 24

«Чебуриада» — фестиваль для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Ребята с непростыми судьбами участвуют в спортивных ивентах, мастер-классах и творческих проектах. «НН.Собака.ru» за один день на фесте успела изучить правила игры в килу (это как регби и футбол одновременно) и познакомиться с Владом Прохоровым, который исполнил главную роль в байопике о группе «Руки вверх!». У него, как выяснилось, с участниками «Чебуриады» много общего.
Фестивальная пятница на Горьковском море проходит в два этапа: игровой и культурный. Сначала идем на футбольное поле, где уже разминаются и вовсю готовятся играть в килу – отечественный аналог регби с примесью правил из футбола. Пока нам объясняют смысл игры, ребята в очерченных прямоугольниках пытаются повалить друг друга на газон, просто потому что это весело, и занести мяч в зону соперника. По окончании одного из матчей слышим такой диалог: «Ты че не болел за нас?» - «Я же в другой команде играл». В общем, все серьезно тут. Не мешаем. Бежим в просторный шатер, чтобы успеть занять место в первом ряду на творческой встрече с актером Владом Прохоровым, который сыграл молодого Сергея Жукова в новом байопике о «Руки Вверх».
На встрече актер делится личным опытом и историями из собственной жизни, рассказывает о нюансах профессии.
Влад Прохоров, актер: «Мы покажем трейлер к нашему новому фильму, и я поговорю с ребятами о том, что нас объединяет. Я тоже сирота, но меня воспитывала бабушка, которая души во мне не чаяла, а у ребят в детских домах с этим бывает дефицит. Хочу поделиться своим опытом с ребятами, показать, что они могут преодолеть все трудности. Очень сильно волнуюсь, но думаю, что получится душевно и по-настоящему».
Оксана Михеева, продюсер Горький Fest: «Уже несколько лет я курирую творческую часть на «Чебуриаде». В связи с десятилетием фестиваля у нас с Екатериной Никитиной возникла идея задействовать в активностях кого-нибудь из актерского цеха и наш выбор пал на Влада Прохорова, потому что у него схожая с ребятами история. В конце встречи мы покажем обращение Сергея Жукова, которое он записал специально для «Чебуриады», а после раздадим флаеры с автографами музыканта»
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
Комментарии (0)