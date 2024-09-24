Чебуриада' 24

На встрече актер делится личным опытом и историями из собственной жизни, рассказывает о нюансах профессии.

Влад Прохоров, актер: «Мы покажем трейлер к нашему новому фильму, и я поговорю с ребятами о том, что нас объединяет. Я тоже сирота, но меня воспитывала бабушка, которая души во мне не чаяла, а у ребят в детских домах с этим бывает дефицит. Хочу поделиться своим опытом с ребятами, показать, что они могут преодолеть все трудности. Очень сильно волнуюсь, но думаю, что получится душевно и по-настоящему».

Оксана Михеева, продюсер Горький Fest: «Уже несколько лет я курирую творческую часть на «Чебуриаде». В связи с десятилетием фестиваля у нас с Екатериной Никитиной возникла идея задействовать в активностях кого-нибудь из актерского цеха и наш выбор пал на Влада Прохорова, потому что у него схожая с ребятами история. В конце встречи мы покажем обращение Сергея Жукова, которое он записал специально для «Чебуриады», а после раздадим флаеры с автографами музыканта»