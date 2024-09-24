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Чебуриада' 24

«Чебуриада» — фестиваль для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Ребята с непростыми судьбами участвуют в спортивных ивентах, мастер-классах и творческих проектах. «НН.Собака.ru» за один день на фесте успела изучить правила игры в килу (это как регби и футбол одновременно) и познакомиться с Владом Прохоровым, который исполнил главную роль в байопике о группе «Руки вверх!». У него, как выяснилось, с участниками «Чебуриады» много общего.

 

Фестивальная пятница на Горьковском море проходит в два этапа: игровой и культурный. Сначала идем на футбольное поле, где уже разминаются и вовсю готовятся играть в килу – отечественный аналог регби с примесью правил из футбола. Пока нам объясняют смысл игры, ребята в очерченных прямоугольниках пытаются повалить друг друга на газон, просто потому что это весело, и занести мяч в зону соперника. По окончании одного из матчей слышим такой диалог: «Ты че не болел за нас?» - «Я же в другой команде играл». В общем, все серьезно тут. Не мешаем. Бежим в просторный шатер, чтобы успеть занять место в первом ряду на творческой встрече с актером Владом Прохоровым, который сыграл молодого Сергея Жукова в новом байопике о «Руки Вверх».

Влад Прохоров

Влад Прохоров

Екатерина Никитина, Наталья Гнеушева, Влад Прохоров, Оксана Михеева

Екатерина Никитина, Наталья Гнеушева, Влад Прохоров, Оксана Михеева

Оксана Михеева, Екатерина Никитина

Оксана Михеева, Екатерина Никитина

Влад Прохоров, Оксана Михеева, Наталья Гнеушева

Влад Прохоров, Оксана Михеева, Наталья Гнеушева

Влад Прохоров

Влад Прохоров

Марина Ефимова

Марина Ефимова

Юлия Зудилина

Юлия Зудилина

Александр Тустановский

Александр Тустановский 

На встрече актер делится личным опытом и историями из собственной жизни, рассказывает о нюансах профессии.

Влад Прохоров, актер: «Мы покажем трейлер к нашему новому фильму, и я поговорю с ребятами о том, что нас объединяет. Я тоже сирота, но меня воспитывала бабушка, которая души во мне не чаяла, а у ребят в детских домах с этим бывает дефицит. Хочу поделиться своим опытом с ребятами, показать, что они могут преодолеть все трудности. Очень сильно волнуюсь, но думаю, что получится душевно и по-настоящему».

Оксана Михеева, продюсер Горький Fest: «Уже несколько лет я курирую творческую часть на «Чебуриаде». В связи с десятилетием фестиваля у нас с Екатериной Никитиной возникла идея задействовать в активностях кого-нибудь из актерского цеха и наш выбор пал на Влада Прохорова, потому что у него схожая с ребятами история. В конце встречи мы покажем обращение Сергея Жукова, которое он записал специально для «Чебуриады», а после раздадим флаеры с автографами музыканта»

Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин

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