Онлайн-сервис безопасности для женщин заработал в Нижнем

От инициаторов проекта: «Это инструмент, который помогает находить опасные места в городе, избегать их, и прокладывать безопасный маршрут. Но он заработает по-настоящему, только если каждая поделится важной информацией! Наша цель — совместно с женщинами создать безопасное и поддерживающее пространство для их самоорганизации, эмпауэрмента и самозащиты»

Передать сведения о небезопасном месте может любой человек — для этого создан анонимный телеграм-бот @companionaidbot.