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Онлайн-сервис безопасности для женщин заработал в Нижнем

На сайте проекта «Попутчица» можно найти интерактивную карту небезопасных для женщин локаций в городе. В будущем разработчики планируют запуск приложения с чатом поддержки и возможностью отправлять свое местоположение в рискованных ситуациях.

Сервис позволяет пользователю отметить опасную точку и написать сопроводительный комментарий. На карте Нижнего пока две отметки: в Советском и Московском районах. Например, сообщается о нетрезвых мужчинах, которые пристают к девушкам вблизи улицы Бекетова.

От инициаторов проекта: «Это инструмент, который помогает находить опасные места в городе, избегать их, и прокладывать безопасный маршрут. Но он заработает по-настоящему, только если каждая поделится важной информацией! Наша цель — совместно с женщинами создать безопасное и поддерживающее пространство для их самоорганизации, эмпауэрмента и самозащиты»

Передать сведения о небезопасном месте может любой человек — для этого создан анонимный телеграм-бот @companionaidbot. 

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